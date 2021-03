Le MVP de la nuit | Jimmy Butler dans sa bulle

Absent du All-Star Game, Jimmy Butler reste pourtant l’un des meilleurs joueurs NBA, et depuis un mois, il a retrouvé son niveau de la « bulle ». C’est-à-dire le niveau d’une superstar et d’un « franchise player », et ce n’est pas un hasard si le Heat reste sur 10 victoires en 11 matches.

Cette nuit, il réalise l’action du match face au Magic. Une interception à cinq secondes de la sirène pour empêcher le Magic d’égaliser, et ensuite s’en aller inscrire le lay up de la gagne.

Une action symbole pour une prestation ultra complète : 29 points, 9 passes, 7 rebonds et… 5 interceptions. Le tout à 10/17 aux tirs. Depuis le début de saison, Jimmy Butler est très fâché avec son tir à 3-points (0 sur 4 cette nuit), mais pour le reste, c’est du costaud. En février, il en était à 21/8/8, et en mars, il tourne à 28 points, 9 passes, 5 rebonds et 4 interceptions de moyenne ! Cette nuit, c’est son 6e match de suite à 27 points et plus.

« Jimmy prend des risques très disciplinés. Je sais que c’est un peu antinomique, mais Jimmy est un défenseur collectif discipliné » explique Erik Spoelstra. « Il a ce coup d’œil. Il a cette super intelligence de jeu, et cette vitesse d’un chat qui ne s’apprend pas, et il surprend tout le monde. »

« J’étais persuadé qu’il avait réussi un triple-double… »

Au-delà de cette interception décisive face à une valeureuse équipe du Magic, on retiendra son « playmaking ». Jimmy Butler est devenu le « meneur du jeu » de Miami. Il joue à son rythme. Il ne cherche plus l’isolation, et on le voit être patient pour trouver un Kelly Olynyk en début de match, ou un Kendrick Nunn. Il attire la prise à deux pour mieux ressortir le ballon.

Et puis, Jimmy Butler, ce sont des changements de rythme. Un vrai faux-lent, et sa technique est impeccable. Plusieurs fois, l’épaule en avant, il a percé la défense du Magic en 3e quart-temps. En 4e quart-temps, il fixe pour mieux ressortir sur Iguodala à 3-points dans le corner. Sur l’action suivante, il fait bosser les abdos pour réussir un fadeaway très compliqué. Techniquement, c’est très fort, et Erik Spoelstra est impressionné.

« On est resté au contact, et on les a forcés à rater des choses en fin de match. Et puis, Jimmy a été fantastique évidemment. Avant de venir vous répondre, j’ai regardé la feuille de stats, et j’étais persuadé qu’il avait réussi un triple-double… Il a vraiment mis l’équipe sur ses épaules dans le 4e quart-temps. »

En fait, Jimmy Butler avait montré l’exemple et donner le ton dès les premières secondes du match puisque c’est lui qui avait sauté et gagné l’entre-deux face à Nikola Vucevic en début de match ! « J’en avais besoin » explique-t-il. « À domicile, Vucevic m’avait eu, et je travaille sur ma technique. »

Pour la petite histoire, Jimmy Butler va gagner une première fois l’entre-deux, mais l’arbitre va décider de le refaire. Il se marre, même s’il est déçu. Mais rebelote, il gagne une nouvelle fois, et cette fois, il laisse éclater sa joie. Pour un simple entre-deux. C’est tout ça, Jimmy Butler.