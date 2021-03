La prochaine étape pour Rui Hachimura : se montrer dans le « money time »

Tête basse, les mains sur les genoux, Rui Hachimura sait qu’il vient de griller la dernière cartouche des Wizards. Avec moins d’une dizaine de secondes à jouer, le Japonais a manqué l’occasion de ramener son équipe à un point des Bucks, à cause d’un tir à 3-points trop long.

Ce shoot manqué peut symboliser la soirée frustrante de l’ailier, qui a brillé pendant trois quart-temps mais n’a pas pu mettre le dernier coup de rein pour arracher une victoire peu attendue.

Rui Hachimura démarrait cette partie avec une dynamique très moyenne. Après avoir solidement contribué au très bon « road trip » des Wizards à l’Ouest (victoires chez les Blazers, Lakers et Nuggets), il avait enchaîné avec six sorties beaucoup moins clinquantes (7 points de moyenne seulement).

Cette nuit, en l’absence de Bradley Beal et de Davis Bertans, il se devait de hausser le ton pour apporter son soutien à Russell Westbrook. Mission largement accomplie pendant trois quart-temps, au moins.

Le deuxième année a affiché toute sa confiance dans le jeu à mi-distance, en sanctionnant beaucoup en « fadeaway » après des situations de un-contre-un. Pas maladroit de loin non plus, il a atteint sa meilleure marque de la saison (29 points avec 11/18 aux tirs), tout en se montrant actif dans d’autres secteurs du jeu (11 rebonds et 3 interceptions).

Je dois rentrer ce genre de tirs dans le quatrième quart-temps

« Je sais que je dois être agressif à chaque match », remarque-t-il. « Aujourd’hui, Brad était absent, donc je savais que l’équipe avait besoin d’un scoreur. C’est la raison pour laquelle j’avais plus confiance en moi. Je devais répondre présent offensivement et défensivement. »

Malheureusement pour son équipe et lui, il est resté muet dans le dernier acte. Un bon tir depuis la ligne des lancers qui rentre et ressort, un autre bon tir primé un poil trop court… Rui Hachimura, qui devait se coltiner Giannis Antetokounmpo en défense, a manqué ses quatre tentatives dans les douze dernières minutes.

« Je crois que le quatrième quart-temps est le plus important », constate-il logiquement. « Ils étaient en tête mais on est revenu et nous avions besoin de marquer, et je n’ai pas pu rentrer le moindre tir. Je crois que c’est la prochaine étape pour moi. Je dois rentrer ce genre de tirs dans le quatrième quart-temps. »

Notons tout de même qu’il a été un peu moins alimenté en ballon par Russell Westbrook qui, lui, a poursuivi son gros effort offensif (42 points à 16/32 aux tirs, dont 5/10 dans le dernier quart-temps). « Regardez Russ dans le quatrième quart-temps, il devient plus agressif et rentre ces tirs. C’est la raison pour laquelle il est All-Star », conclut Rui Hachimura, qui a encore l’avenir devant lui pour se rapprocher son coéquipier.