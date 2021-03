Pour gagner le titre, Nikola Jokic ne veut pas quitter les Nuggets

Rien ne ferait plus plaisir à Nikola Jokic que de gagner le titre avec Denver. Comme un Damian Lillard ou un Bradley Beal, Jokic place la fidélité à sa franchise avant toute chose. Il se sent bien aux Nuggets, et pour lui, rien ne lui ferait plus plaisir que de gagner avec surtout l’équipe actuelle.

« Si je gagne le titre avec les Nuggets, ou si nous gagnons le titre avec les Nuggets, on le voudra encore plus que si je partais ou que si quelqu’un nous rejoignait » explique le pivot All-Star. « C’est encore mieux, et peut-être que quelqu’un nous rejoindra… C’est ce que je pense à titre personnel : je préfère gagner avec les Nuggets, plutôt qu’avec une autre équipe. »

Voilà un message fort pour ses coéquipiers en qui il a entière confiance, mais aussi pour ses dirigeants à qui on prête l’intention de recruter une superstar. Pour Jokic, un titre aurait plus de valeur avec ce groupe qui n’a quasiment pas évolué depuis trois ans. La saison passée, seuls les Lakers étaient parvenus à les empêcher d’aller en finale. Cette saison, et malgré des pépins et des premières semaines compliquées, les Nuggets ont redressé la pente et il reste même sur cinq victoires de suite.