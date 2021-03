Son staff trop laxiste avec les masques ? Nick Nurse rejette en bloc

Masque sur le nez et casquette vissée sur le crâne, Nick Nurse fait part de son mécontentement. Le coach des Raptors n’a apprécié la récente information rapportée par Shams Charania, de The Athletic.

Alors que la ligue enregistrait il y a une semaine sept nouveaux cas de contamination au Covid-19, dont une majorité chez les Raptors, « l’insider » a assuré qu’il y avait eu des négligences de la part des différents entraîneurs des Raptors, en interne, sur le port du masque.

« Je pense que personne n’a la moindre idée de ce dont il est question », assure toutefois le technicien sur ces accusations. « C’est vraiment injuste et très spéculatif de dire une chose pareille, à moins que vous ayez des preuves vidéo. Parce que je ne pense pas que ce soit très cool de dire ça. »

Contrairement à ce qui a été rapporté, Nick Nurse estime que son équipe a travaillé « d’arrache-pied » et a respecté les règles sanitaires en vigueur du mieux possible.

« Ce n’est pas simple », poursuit-il. « Les joueurs ont un boulot difficile mais ils ne portent pas de masques. Les arbitres ont un boulot difficile et ne portent pas de masques. Et les coaches ont un boulot difficile et ils en portent. C’est un peu plus compliqué. »

Si le coach convient que les protagonistes de la ligue doivent faire avec cette « période délicate », pas question donc de rejeter la faute sur ses équipes, concentrée selon lui à respecter au mieux les protocoles.

Ces derniers sont d’ailleurs encore d’actualité pour une flopée de joueurs. Alors que la situation du staff reste incertaine, Pascal Siakam, OG Anunoby, Fred VanVleet, Patrick McCaw et Malachi Flynn devraient tous manquer la reprise la nuit prochaine, face aux Hawks.