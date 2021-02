Sergio Scariolo à la rescousse aux Raptors

De la continuité dans le changement, Sergio Scariolo a tenté de préserver un semblant de normalité malgré l’absence de Pascal Siakam et de six membres du staff dont l’entraîneur principal, Nick Nurse. Cette nuit, c’est donc lui qui a endossé le costume d’entraîneur en chef. Seul changement par rapport aux deux matchs précédents, les Raptors ont gagné !

Dans le malheur qui a touché la franchise, Toronto a eu le bonheur de pouvoir compter sur le stratège italien de 59 ans, ce dernier étant revenu de Pologne après avoir remporté ses deux matchs avec la sélection espagnole en phase de qualifications à l’EuroBasket 2022 la semaine passée.

La préparation du match perturbée

Sergio Scariolo a donc pu passer entre les gouttes et a repris du service sur le sol américain après une semaine de quarantaine, pile au moment où six membres du staff de la franchise canadienne ont été contraints de s’isoler.

La préparation de la rencontre a été plutôt particulière. Il a notamment fallu réassigner les tâches aux membres du staff susceptibles d’être présents le jour du match. De plus, les tests n’étant pas revenus à temps, Toronto a dû se contenter d’une séance vidéo sans préparation sur le terrain.

« Il a fallu s’adapter à chaque fois à quelque chose de différent. Mais au bout du compte, on a gagné », a résumé Sergio Scariolo, triple champion d’Europe avec l’Espagne (2009, 2011, 2015), résumant toute la particularité de cette saison 2020-2021 en NBA.

Des certitudes sur le terrain

C’est finalement dans le jeu que Toronto a retrouvé un peu de ses certitudes. Malgré l’absence de Pascal Siakam et la présence d’un nouveau coach sur le banc, Sergio Scariolo a coaché avec le même état d’esprit et les mêmes principes que Nick Nurse, avec qui il s’est longuement entretenu avant la rencontre.

Aux côtés de Norman Powell (30 points) le tandem Lowry-Van Vleet s’est chargé d’assurer la transition avec un triple-double (20 points, 11 rebonds, 10 passes décisives) pour le premier et 25 points pour le second.

« Lorsque la décision a été prise de mettre plusieurs coachs à l’écart, je n’ai pas voulu surréagir », a déclaré Fred VanVleet. « C’est le genre de choses qui a tendance à ajouter un peu de pression, mais le jeu en lui-même ne change pas, la façon dont on doit jouer non plus. C’est juste une voix différente provenant du banc. Mais c’est pourquoi on a un staff costaud, pour faire face à ce genre de situations. Sergio est un grand coach depuis un long moment. Il a exercé à un haut niveau, et la transition avec lui a donc été assez simple ».

Les Raptors ont été récompensés par une victoire face à une équipe de Houston en difficulté ces derniers temps. Et Kyle Lowry a salué la prestation de son coach d’un soir en lui offrant le ballon du match. En attendant de bonnes nouvelles, le technicien italien se tient prêt à poursuivre l’intérim le temps qu’il faudra.

« Je vais d’abord m’assurer de me faire tester en premier, c’est mon premier test et je ne veux pas faire de bêtise maintenant. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Après, c’est sûr, nous en parlerons avec Nick », a-t-il glissé.