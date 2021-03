Marcus Smart devrait rejouer demain

Ce n’est pas encore officiel, car il faut attendre de voir s’il se sent bien demain, à froid, mais Marcus Smart espère bien être de retour sur les terrains jeudi soir, lors du déplacement de Boston à Brooklyn.

Blessé au mollet le 30 janvier dernier, le meneur a ainsi participé à l’entraînement complet de son équipe.

« Je me sens très bien. Aujourd’hui, c’était mon premier jour où je pouvais vraiment aller sur le terrain et jouer du 5-contre-5, avec du contact afin de tester les limites », a-t-il ainsi expliqué. « Je me suis vraiment bien senti (…) J’ai bien l’intention de participer au match de demain. »

Brad Stevens n’a de son côté pas voulu s’enflammer, alors que Marcus Smart a tout de même précisé qu’il devrait respecter une limite quant à son temps de jeu.

Ça reste tout de même une très bonne nouvelle pour les Celtics, qui ont souffert en l’absence de celui que tout le monde considère comme « l’âme de l’équipe ». Lorsqu’il s’est blessé, Boston était ainsi à 10 victoires pour 7 défaites, avant de perdre 10 des 15 matchs suivants (en comptant celui où il s’est blessé). Heureusement, la troupe du Massachusetts avait tout de même redressé la barre, avec quatre victoires avant le All-Star break.