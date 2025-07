Napheesa Collier venge les Lynx à Chicago

Le Chicago Sky avait confirmé son retour dans le droit chemin en signant un succès référence face à Minnesota il y a trois jours. Les Lynx attendaient donc ce “rematch”, toujours en Illinois, avec impatience et en a profité pour prendre sa revanche en s'imposant 91-78. La mission n'a toutefois pas été facile pour le leader qui a dû batailler jusque dans le dernier quart-temps pour prendre le dessus.

A ce titre, les relais de Kayla McBride (17 points) et Courtney Williams (18 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 4 interceptions) ont été précieux pour accompagner la prestation de Napheesa Collier qui a encore brillé (29 points, 5 passes décisives) face à Angel Reese (22 points, 10 rebonds).

La lutte a donc été acharnée puisque Chicago n'a pas lâché le morceau si facilement, et virait même en tête à la pause après avoir passé un 16-2 entre la fin du premier acte et le début du deuxième avec Kamilla Cardoso pour scorer près du cercle, Rebecca Allen à 3-points et Angel Reese pour porter faire passer le Sky à +7 (30-37). Les deux paniers de Rachel Banham ont ensuite donné jusqu'à 10 longueurs d'avance à Chicago (36-46) avant la révolte des Lynx, lancée par un 2+1 de Napheesa Collier sur Angel Reese main gauche peu avant, puis les 3-points de Bridget Carleton et Kayla McBride (42-46).

Minnesota prêt pour ses retrouvailles avec Phoenix

Bridget Carleton a remis le couvert dès la reprise, puis ce sont Courtney Williams et Natisha Hiedeman qui ont contribué à inverser la tendance, jusqu'à ce que Kayla McBride et Napheesa Collier ne prennent feu à 3-points pour conclure le troisième quart-temps (68-63).

Restait encore à enfoncer le clou, ce qui Minnesota a réussi à faire avec deux paniers de Jessica Shepard et deux lancers de Napheesa Collier pour conclure un 8-2 d'entrée (76-65). C'est alors Kayla McBride qui a brillé à son tour avec trois paniers afin de mettre définitivement fin au suspense et assurer la victoire à Minnesota (91-78).

Place maintenant à un nouveau choc au sommet de la WNBA entre Minnesota et Phoenix ce mercredi, puisque le Mercury avait remporté le dernier duel entre les deux meilleures équipes de la ligue (79-71). Dans le même temps, Chicago va se mesurer à Atlanta.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.