Derrière Napheesa Collier, le Lynx continue son début de saison parfait

Toujours leader invaincu cette saison en WNBA, le Minnesota Lynx de Napheesa Collier a poursuivi son sans-faute en venant à bout des Dallas Wings, non sans avoir dû batailler. De l’autre côté, même si elles occupent la dernière place du classement et sont toujours privées de Paige Bueckers (protocole commotion), les Texanes ont vendu chèrement leur peau, résistant pendant trois quart-temps avant de craquer.

Jusque-là, ce sont Arike Ogunbowale (26 points, 6/11 à 3-points) et Maddy Siegrist (15 points, 11 rebonds) qui avaient tenu la baraque face Napheesa Collier et Kayla McBride (respectivement 28 et 21 points). À 10 minutes de la fin, Dallas était ainsi revenu à un petit point (57-56), ce qui était déjà un petit exploit au regard du contexte actuel dans les rangs des Wings. Puis, en parfaite leader, Napheesa Collier a sonné la fin de la récré.

L’intérieure du Lynx, meilleure marqueuse de la ligue, a entamé le dernier acte par un 3-points puis deux nouveaux paniers pour alimenter un 14-3 qui a laissé Dallas sur le carreau (71-59). Dans la foulée, les 3-points coup sur coup de Bridget Carleton et Natisha Hiedeman ont plié l’affaire en faveur de Minnesota, vainqueur 81-65.

Minnesota déjà à neuf victoires en neuf matchs

La bonne nouvelle pour Dallas, c’est que Paige Bueckers n’est plus en protocole commotion et que son absence était juste liée à une maladie. Son retour est imminent, et il ne sera pas de trop, alors que les Wings, qui en sont à cinq revers de suite, vont bientôt devoir composer sans Teaira McCowan et Luisa Geiselsöder, sélectionnées par la Turquie et l’Allemagne pour l’Euro, et que deux déplacements sont à présent au programme, à Phoenix et Las Vegas.

Tout roule en revanche pour Minnesota, qui en est désormais à neuf victoires et va tenter de se rapprocher du record ultime, déjà scellé par le Lynx.

C’était en 2016 avec 13 victoires de suite pour débuter la saison. Pour l’égaler, il faudra aller gagner sur le parquet du Seattle de Gabby Williams et Dominique Malonga, puis battre Los Angeles deux fois et également Las Vegas.

