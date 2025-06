Déjà au fond du trou, les Wings vont perdre deux joueuses…

Une victoire et huit défaites. C’est le bilan des Wings de Paige Bueckers depuis le début de saison, et cette nuit, les filles de Chris Koclanes se sont inclinés face aux Sparks (93-79). La numéro 1 de la Draft était absente pour le 3e match de suite, en raison du « protocole commotion », et malheureusement, ça ne devrait pas s’arranger pour sa formation.

En effet, les Wings vont bientôt perdre deux joueuses en raison de l’EuroBasket : Teaira McCowan rejoindra l’équipe nationale turque, tandis que Luisa Geiselsöder jouera pour l’Allemagne.

L’autorisation de recruter ?

« Vous nous avez vus expérimenter toutes sortes de combinaisons », a expliqué Koclanes en marge de la rencontre. « Avec Maddy (Siegrist) qui joue au poste quatre, elle a beaucoup été utilisée en trois lors des derniers matchs, avec Paige (Bueckers) et Ty (Harris) absentes… On explore toutes les options, on joue parfois plus petit… On verra si on nous autorise à recruter une joueuse. On pourrait passer sous la barre des neuf joueuses si ces deux-là (McCowan et Geiselsöder) partent, donc on pourrait ajouter quelqu’un à l’effectif, on verra. »

L’espoir est de voir Paige Bueckers revenir bientôt de blessure, tandis que l’état de Tyasha Harris reste incertain. Même lorsque ces deux joueuses seront de retour, Dallas devra donc se passer de McCowan (qui partira pour l’EuroBasket le 7 juin) et de Geiselsöder (départ prévu le 14 juin) pendant plusieurs semaines.