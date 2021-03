Brooklyn, symbole d’une NBA de plus en plus offensive

« L’attaque fait lever les foules, mais la défense fait gagner des titres. » Cette célèbre phrase de Michael Jordan a pris du plomb dans l’aile, tant les attaques semblent désormais prendre le pas sur les défenses.

Si on dit souvent qu’une bonne défense est gage de bons résultats, cette affirmation n’est peut-être plus aussi vraie qu’avant. En effet d’après Gregg Popovich, l’aspect offensif n’a jamais semblé aussi important que maintenant : « Aujourd’hui, il me semble que l’attaque gagne. »

Un rythme qui s’accélère encore et encore

Coach des Spurs depuis maintenant 25 ans, il observe une évolution du jeu qui tend de plus en plus vers le « tout pour l’attaque ». « Les règles profitent à l’attaque et ça rend la tâche plus facile pour des joueurs talentueux. »

Même son de cloche pour Rick Carlisle : « Il y a certains bons joueurs où tu peux être exactement au bon endroits, tu peux avoir l’aide au bon endroit, tu peux contester le tir, mais certains de ces gars te jouent, font un step back, se créent de l’espace et ils marquent. Parfois tu dois juste tirer ton chapeau. »

Sean Marks a construit une équipe qui symbolise cette tendance. Pour lui aussi, la NBA vit actuellement au rythme des performances offensives : « La défense peut te garder dans le match et si tu ne défends pas, tu peux avoir une soirée compliquée. Mais pour gagner aujourd’hui, l’attaque est devenue plus importante que jamais. »

Quelques chiffres pour démontrer que l’attaque prime aujourd’hui sur la défense, avec un rythme qui a explosé ces dernières années avec la révolution du 3-points ? Cleveland possède la pire moyenne offensive avec 104,6 points inscrits de moyenne par rencontre mais serait en tête du classement si elle évoluait 2011/12.

Le cas Brooklyn qui confirme cette tendance

L’exemple qui illustre cette tendance se trouve à Brooklyn. Avec le « Big Three » composé de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant, la franchise est ainsi quasiment assurée tous les soirs une grosse performance offensive. En marquant 25.5 points par match, James Harden se situe à la troisième place au classement des meilleurs scoreurs de son équipe. Devant lui se trouvent Kyrie Irving (27.2 points) et Kevin Durant (29 points).

Avec seulement 7 rencontres disputées en-dessous des 110 points (3 victoires et 4 défaites) dont 3 en dessous des 100 points (1 victoire pour 2 défaites), l’armada offensive de Brooklyn passe rarement à côté de son sujet.

Conscient du potentiel offensif dont il dispose, Steve Nash en profite pleinement puisque son équipe marque en moyenne 120 unités depuis le début de la saison. Soit 30 points de plus que les Spurs champions, en 1999. Une moyenne qui est due à l’évolution du jeu, avec notamment la fin du « hand checking ». « C’est difficile à défendre de nos jours et notre équipe a le luxe d’avoir trois mecs qui peuvent créer leur shoot. »

Du côté de Steve Clifford, cette équation semble quasiment insoluble : « Je pense qu’aujourd’hui dans la ligue, il y a des possessions où contre chaque équipe, tu regardes à la vidéo et tu te dis : « Ce n’est pas à cause de la défense. » Il y a juste tellement de talent offensif dans beaucoup d’équipes, et ces gars-là en sont le parfait exemple. »

Et en playoffs ?

De ce fait, Orlando n’a pu que constater les dégâts causés par Brooklyn lors de leur affrontement le 25 février dernier, spécialement dans le second quart-temps. 41 points encaissés à 16/22 pour l’équipe adverse et une menace constante qui arrive de partout. « L’autre facteur est qu’il y a beaucoup de talent autour d’eux donc même si vous faites une prise à deux c’est compliqué » conclut le technicien floridien.

Entre Bruce Brown, Nicolas Claxton, Landry Shamet ou encore Timothée Luwawu Cabarrot, les trois monstres ne représentent pas les seules menaces sur le terrain, ce qui rend la tâche toujours plus compliquée au moment d’établir une tactique défensive face à eux.

Reste à voir si ce modèle peut fonctionner en playoffs, où la défense redevient extrêmement importante…