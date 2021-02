À Brooklyn, les seconds couteaux sont de plus en plus aiguisés

En difficulté avant d’entamer leur road trip de cinq matches qui se termine demain par un déplacement au Staples Center contre les Clippers, les Nets sont en train de (se) rassurer avec quatre victoires dont une dernière prestigieuse face aux Lakers de LeBron James. Pourtant, rien ne prédestinait à une telle réussite. Une défense aux abonnés absents, un Kevin Durant sur le flanc pour quelques rencontres et un banc qui fait toujours débat après le trade de James Harden.

Concernant le dernier point, les interrogations commencent à s’estomper après des prestations abouties durant ce road trip. Symboles de cette réussite, le retour aux affaires de Landry Shamet sans oublier la renaissance de Tyler Johnson ou encore la confirmation de Timothée Luwawu-Cabarrot. Une montée en puissance que n’a pas manqué de souligner Steve Nash au New York Post « Ils ont tous très bien joué, ça améliore vraiment notre profondeur de banc. Je suis fier de tous ces gars qui s’accrochent pour trouver leur rythme et leur forme […] C’est vraiment important d’avoir une second unit dans cette Ligue et nos gars se sont améliorés dernièrement. »

Un trio qui en cache un autre

En pleine galère depuis le début de la saison avec son shoot extérieur, Shamet se refait une santé depuis trois matches à l’image de ses 11 points de moyenne à 41% derrière l’arc. Grâce à son mojo retrouvé, l’ancien Clipper étire encore un peu plus les défenses adverses et permet aux artistes balle en main que sont James Harden et Kyrie Irving de jouer les 1 contre 1 qu’ils affectionnent dans de bonnes conditions.

Au sujet de TLC, il ne fait que confirmer ses bonnes dispositions de cette saison. Le Français apporte ce côté 3&D qui faisait défaut aux Nets (surtout pour le côté D) comme le montre son 53% de réussite de loin dont un joli 5/9 face aux Lakers. En pleine confiance, l’ancien antibois n’en fait pas tout une histoire et préfère souligner la perf’ collective en conférence d’après match contre les Lakers : « J’ai eu des shoots ouverts, je les prends avec confiance et le travail paye toujours. Nous pouvons faire quelque chose si on continue à défendre comme on l’a fait contre Phoenix et contre les Lakers en les maintenant en dessous des 100 points. Nous pouvons faire quelque chose si on continue de défendre et de croire en chacun de nous ».

Idéal pour ne pas trop tirer sur le « Big Three »

Longtemps laissé en bout de banc cette année, Tyler Johnson profite de ses minutes qui lui sont accordées ces derniers temps afin d’être dans les petits papiers de Steve Nash. Le coach lui fait d’ailleurs confiance puisqu’il l’a titularisé lors de la victoire contre Phoenix.

L’apport de ces trois joueurs, en plus de Jeff Green, donne un tout autre relief au banc des Nets qui faisait beaucoup parler après les départs de Caris Levert, Taurean Prince et de Jarrett Allen. Si ces joueurs arrivent à maintenir le niveau qui est le leur actuellement, les résultats dépendront moins des exploits offensifs du « Big Three ». Résultat, ce trio pourra plus facilement lever le pied au cours de cette saison, surtout que Kevin Durant revient d’une grave blessure et que Kyrie Irving est toujours en proie à quelques pépins physiques.