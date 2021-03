Power Rankings | Utah en chef de meute

Fin de nos bilans de la mi-saison avec le « Power Rankings » des équipes, après avoir évoqué les trophées de meilleur défenseur, de meilleur rookie, meilleur sixième homme, meilleur coach et meilleure progression.

LES FAVORIS

1. Utah

Bilan : 27 victoires – 9 défaites

Stats : 4e attaque (116.7 points inscrits sur 100 possessions), 4e défense (108.2 points encaissés sur 100 possessions), 1er au Net Rating (+8.5 sur 100 possessions)

Classement : 1er à l’Ouest

Malgré trois défaites sur les quatre derniers matchs avant la pause, c’est l’équipe la plus solide et régulière de la première partie de saison. Toujours très fort en défense, le Jazz a surtout trouvé une meilleure alchimie offensive, avec un Mike Conley pleinement intégré et une armée de shooteurs qui étire les défenses adverses jusqu’à l’épuisement. Même lorsqu’ils sont battus, les Jazzmen sont toujours dans le coup jusqu’à la fin.

Mais comme le dit Rudy Gobert : « Nous savons que le nombre de matchs gagnés pendant la saison régulière n’a pas d’importance. Quand les séries éliminatoires commencent, les choses sérieuses commencent. C’est là que nous allons voir de quoi nous sommes faits. » Et c’est là que tout le monde attend la franchise de Salt Lake City.

2. Brooklyn

Bilan : 24 victoires – 13 défaites

Stats : 1ere attaque (118.2), 26e défense (113.6), 7e au Net Rating (+4.6)

Classement : 2e à l’Est

James Harden a pris les commandes du jeu de Brooklyn et l’épouvantail commence à faire très peur, surtout qu’on a encore très peu vu le monstre à trois têtes (James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant) ensemble.

Des questions se posent toujours sur le plan défensif, l’arrivée de Blake Griffin n’apportant pas grand-chose de ce point de vue, surtout par rapport à ce qu’il a montré ces derniers mois, mais si Steve Nash et son staff trouvent des pistes, la puissance offensive de l’armada peut être suffisamment létale pour triompher à l’Est.

3. Phoenix

Bilan : 24 victoires – 11 défaites

Stats : 8e attaque (114.6), 3e défense (108.2), 3e au Net Rating (+6.4)

Classement : 2e à l’Ouest

Chris Paul a définitivement posé sa main sur les Suns. Phoenix a ainsi considérablement ralenti son rythme, passant du 12e au 29e rang dans le domaine, mais l’équipe est surtout beaucoup plus solide.

Les schémas de jeu sont en place, le banc est productif, Mikal Bridges continue sa progression et si Devin Booker a mis un peu de temps à s’adapter à son nouveau partenaire du backcourt, il appréhende de mieux en mieux son rôle. Le résultat, c’est 13 victoires sur les 15 dernières sorties avant le break pour la 2e place de l’Ouest !

4. Philadelphie

Bilan : 24 victoires – 12 défaites

Stats : 14e attaque (111.9), 5e défense (108.6), 8e au Net Rating (+3.3)

Classement : 1er à l’Est

Le rééquilibrage de l’effectif effectué par Daryl Morey a porté ses fruits. Joel Embiid a retrouvé le sourire avec les shooteurs qui gravitent à ses côtés, et il est plus dominant que jamais.

Le souci, c’est que la troupe de Doc Rivers est très dépendante des prises à deux produites par le pivot et que, lorsqu’il n’est pas là, le jeu peut se figer. Sans compter que le coach recherche encore ses rotations sur le banc. On ne serait d’ailleurs pas étonné que l’effectif bouge encore d’ici la « trade deadline »…

5. LA Lakers

Bilan : 24 victoires – 13 défaites

Stats : 17e attaque (111.3), 1ere défense (106.6), 6e au Net Rating (+5.2)

Classement : 3e à l’Ouest

L’intersaison a été courte pour les Lakers, suite au titre acquis dans la « bulle ». Et si l’effectif a été densifié, les problèmes d’Anthony Davis perturbent forcément les plans du club californien.

LeBron James ne pensait sans doute pas devoir s’employer autant en saison régulière, et l’équipe a commencé à caler à partir de mi-février, suite à la blessure de son intérieur.

Sans « The Unibrow », Los Angeles reste sur 7 défaites en 10 rencontres pour tomber à la 3e place de l’Ouest. Rien d’inquiétant pour l’instant mais on a bien vu, à la façon dont le « King » s’est économisé au All-Star Game, que Los Angeles se prépare à une deuxième partie de saison sans doute plus compliquée qu’espéré.

6. Milwaukee

Bilan : 22 victoires – 14 défaites

Stats : 2e attaque (117.0), 12e défense (110.4), 2e au Net Rating (+6.5)

Classement : 3e à l’Est

Les Bucks ne pensent qu’aux playoffs, et ça se voit. Avec Jrue Holiday, Mike Budenholzer veut diversifier ses menaces et rendre son équipe moins dépendante des performances de Giannis Antetokounmpo.

La contrepartie, c’est que l’équipe tâtonne encore et peut même prendre la marée, comme lors de cette défaite de 31 points, face aux Nuggets, à domicile. Il faut dire que l’apport des « role players » est fluctuant et que Coach Bud cherche visiblement encore son équilibre. Mais tant qu’il est là pour les playoffs…

7. LA Clippers

Bilan : 24 victoires – 14 défaites

Stats : 3e attaque (116.8), 15e défense (111.5), 5e au Net Rating (+5.3)

Classement : 4e à l’Ouest

Comme les Bucks, les Clippers semblent avant tout travailler pour éviter une nouvelle désillusion en playoffs. Il y a ainsi eu des évolutions notables, avec plus de variété offensive et des schémas moins répétitifs.

Mais comme pour les Bucks, la défense a régressé cette saison, avec notamment de grosses difficultés à gérer le pick-and-roll des adversaires. De quoi engendrer des résultats fluctuants, l’attaque se portant par contre très bien, avec des pourcentages de réussite historiques à 3-points (41.9%) et aux lancers-francs (84.4%).

8. Denver

Bilan : 21 victoires – 15 défaites

Stats : 5e attaque (116.5), 14e défense (111.4), 4e au Net Rating (+5.4)

Classement : 6e à l’Ouest

En laissant partir Jerami Grant et Torrey Craig pour faire de la place à Michael Porter Jr, les Nuggets ont chamboulé leur équilibre pour tenter de viser plus haut cette saison. Son absence liée au Covid-19 durant quasiment tout le mois de janvier a donc engendré un vrai retard à l’allumage pour Denver, sans compter que Jamal Murray n’était pas non plus dans la forme affichée lors de la « bulle ». De quoi créer pas mal de soubresauts…

Mais ça va beaucoup mieux depuis mi-février pour les deux lieutenants de Nikola Jokic, et Denver a petit à petit repris du poil de la bête afin de se présenter pour la deuxième partie de saison avec plus de confiance.

LES OUTSIDERS

9. Portland

Bilan : 21 victoires – 14 défaites

Stats : 7e attaque (115.3), 28e défense (115.7), 18e au Net Rating (-0.4)

Classement : 5e à l’Ouest

En l’absence de CJ McCollum et Jusuf Nurkic, les Blazers ont surtout tenté de tenir le choc et d’atteindre le All-Star break en bonne position pour entamer la deuxième partie de saison dans les meilleures conditions.

Avec la 5e place de l’Ouest et un bilan largement positif (21 victoires – 14 défaites), c’est mission accomplie pour Terry Stotts et sa troupe, qui s’est largement appuyée sur les exploits de Damian Lillard pour rester dans le coup. Reste que la défense est toujours aussi problématique et qu’il va falloir gagner en solidité générale.

Surtout que le calendrier des Blazers pour la deuxième partie de saison est l’un des plus compliqués…

10. Dallas

Bilan : 18 victoires – 16 défaites

Stats : 13e attaque (112.3), 24e défense (112.6), 17e au Net Rating (-0.3)

Classement : 8e à l’Ouest

Perturbée par le Covid-19 à la reprise, et avec un Luka Doncic clairement pas en grande forme physique, la troupe de Rick Carlisle a beaucoup souffert. Début février, elle pointait même à 8 victoires pour 13 défaites…

Un long passage à la maison a aidé les Texans à se remettre sur pied avant le All-Star break. La star slovène ayant retrouvé ses jambes et de l’adresse, Dallas reste ainsi sur 10 victoires en 13 matchs, pour enfin intégrer le Top 8 à l’Ouest. Il ne reste plus qu’à garder ce rythme pour la deuxième partie de la saison.

11. Boston

Bilan : 19 victoires – 17 défaites

Stats : 12e attaque (112.6), 16e défense (111.7), 10e au Net Rating (+0.9)

Classement : 4e à l’Est

12. San Antonio

Bilan : 18 victoires – 14 défaites

Stats : 20e attaque (109.8), 9e défense (109.7), 15e au Net Rating (+0.1)

Classement : 7e à l’Ouest

13. Miami

Bilan : 18 victoires – 18 défaites

Stats : 25e attaque (107.7), 7e défense (109.4), 22e au Net Rating (-1.7)

Classement : 6e à l’Est

14. Golden State

Bilan : 19 victoires – 18 défaites

Stats : 22e attaque (109.2), 6e défense (108.8), 13e au Net Rating (+0.4)

Classement : 9e à l’Ouest

LE VENTRE MOU

15. New York

Bilan : 19 victoires – 18 défaites

Stats : 23e attaque (108.7), 2e défense (108.1), 12e au Net Rating (+0.6)

Classement : 5e à l’Est

16. Toronto

Bilan : 17 victoires – 19 défaites

Stats : 10e attaque (113.4), 18e défense (112.0), 9e au Net Rating (+1.4)

Classement : 8e à l’Est

17. Memphis

Bilan : 16 victoires – 16 défaites

Stats : 19e attaque (110.3), 8e défense (109.4), 11e au Net Rating (+0.8)

Classement : 10e à l’Ouest

18. Charlotte

Bilan : 17 victoires – 18 défaites

Stats : 16e attaque (111.4), 17e défense (111.8), 19e au Net Rating (-0.5)

Classement : 7e à l’Est

19. Chicago

Bilan : 16 victoires – 18 défaites

Stats : 15e attaque (111.7), 21e défense (112.3), 20e au Net Rating (-0.6)

Classement : 9e à l’Est

20. Indiana

Bilan : 16 victoires – 19 défaites

Stats : 18e attaque (110.9), 13e défense (110.9), 16e au Net Rating (+0.1)

Classement : 10e à l’Est

21. New Orleans

Bilan : 15 victoires – 21 défaites

Stats : 6e attaque (115.6), 29e défense (116.3), 21e au Net Rating (-0.6)

Classement : 11e à l’Ouest

22. Washington

Bilan : 14 victoires – 20 défaites

Stats : 21e attaque (109.7), 27e défense (113.6), 24e au Net Rating (-3.9)

Classement : 12e à l’Est

23. Atlanta

Bilan : 16 victoires – 20 défaites

Stats : 11e attaque (112.7), 23e défense (112.5), 14e au Net Rating (+0.3)

Classement : 11e à l’Est

24. Oklahoma City

Bilan : 15 victoires – 21 défaites

Stats : 30e attaque (104.2), 10e défense (109.8), 27e au Net Rating (-5.7)

Classement : 12e à l’Ouest

25. Sacramento

Bilan : 14 victoires – 22 défaites

Stats : 9e attaque (113.5), 30e défense (119.1), 26e au Net Rating (-5.6)

Classement : 13e à l’Ouest

26. Cleveland

Bilan : 14 victoires – 22 défaites

Stats : 29e attaque (104.8), 22e défense (112.4), 29e au Net Rating (-7.5)

Classement : 13e à l’Est

27. Orlando

Bilan : 13 victoires – 23 défaites

Stats : 26e attaque (105.7), 20e défense (112.3), 28e au Net Rating (-6.6)

Classement : 14e à l’Est

LES CANCRES

28. Detroit

Bilan : 10 victoires – 26 défaites

Stats : 24e attaque (108.4), 19e défense (112.1), 23e au Net Rating (-3.7)

Classement : 15e à l’Est

29. Houston

Bilan : 11 victoires – 21 défaites

Stats : 27e attaque (105.7), 11e défense (110.4), 25e au Net Rating (-4.7)

Classement : 14e à l’Ouest

30. Minnesota

Bilan : 7 victoires – 29 défaites

Stats : 28e attaque (105.0), 25e défense (113.4), 30e au Net Rating (-8.4)

Classement : 15e à l’Ouest