Photos du crash : Vanessa Bryant obtient une décision favorable en justice

« La transparence favorise la responsabilité. » L’avocat de Vanessa Bryant, Luis Li, a salué la décision de justice rendue en faveur de sa cliente.

Le Los Angeles Times rapporte en effet qu’un juge fédéral californien a décidé que la veuve de Kobe Bryant pourrait obtenir les noms de quatre adjoints du shérif du comté de Los Angeles qui auraient partagé des photos de l’accident d’hélicoptère, dans lequel Kobe Bryant, avec leur fille, Gianna, et sept autres personnes ont perdu la vie.

Le juge a ainsi rejeté le recours des avocats du comté de Los Angeles qui souhaitaient garder ces noms sous silence dans le cadre du procès à venir. Ils estimaient que leur divulgation était susceptible de porter atteinte aux intéressés, dont les noms pourraient facilement être récupérés par des hackers.

Cette décision signifie que les avocats de la veuve vont pouvoir ajouter l’identité de ces agents au dossier et se pencher sur les comportements de chacun en interne, dans les suites du drame.

« Lorsque l’affaire concerne des allégations de mauvaise conduite de la part de la police, le public a tout intérêt à évaluer la véracité » de ces allégations, a justifié le juge John F. Walter, dans sa décision écrite. Et ceci malgré des craintes légitimes d’être confrontés à des « attaques au vitriol », notamment sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes impatients de plaider le cas de Mme Bryant en audience publique », a encore réagi Me Luis Li. Pour mémoire, le clan Bryant porte cette action en justice dans l’optique d’obtenir des dommages et intérêts pour négligence et atteinte à la vie privée, par rapport à ces photos de l’accident que ces agents auraient prises et partagées. L’un des mis en cause aurait ainsi pris entre… 25 et 100 photos de la scène.