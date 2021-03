La réflexologie à l’honneur chez Jordan Brand

Quand les développeurs de Jordan Brand prennent leur pied, ils ne le font pas à moitié ! Preuve en est avec ce modèle attendu en 2021 pour le moins insolite, un « must-have » pour tous les réflexologues dans l’âme, reconnus par la profession ou masseurs de l’ombre : une « Air Jordan 35 Low Reflexology ».

Cette pratique thérapeutique (contestée) consistant à administrer des points de pression avec les mains sur différentes zones du pied, utilise notamment une « carte » qui retranscrit l’endroit des points à activer pour soulager les différentes zones du corps, de la rate au diaphragme en passant par l’estomac.

Jordan a ainsi reproduit sommairement cette même carte sous la semelle d’un modèle qui sera sans doute accompagné d’innovations visant à améliorer le confort pour le pied. Un modèle par ailleurs multicolore et… phosphorescent, à en voir ces quelques clichés.

Via NiceKicks

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com toutes les chaussures du All-Star Game dans la Collection Nike « Play For The Future » dans des coloris liés aux thèmes de l’écologie et du développement durable propres à chaque joueur pour un jeux plus responsable et soucieux du futur.