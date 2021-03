Aux Lakers, on espère que LeBron James va jouer encore longtemps…

Jusqu’où LeBron James peut-il repousser les limites de l’âge, et de son physique ? Le temps ne semble pas avoir la même emprise sur le corps de la star des Lakers, toujours aussi affûté, même à 36 ans. « Quand on le regarde jouer, on ne dirait pas qu’il a 36 ans », a par ailleurs glissé Jeanie Buss, invité à s’exprimer sur le sujet.

Au regard des progrès effectués ces 20 dernières années en terme de récupération et de maximisation des capacités physiques des athlètes, on peut imaginer LeBron James avoir encore un impact en NBA au-delà des 40 ans.

Il y a près de vingt ans, Michael Jordan avait déjà réussi un exploit sans précédent, surtout pour un joueur sortant de sa retraite pour s’offrir deux ultimes saisons en NBA, de 38 à 40 ans.

La légende des Bulls, revenue sur les terrains NBA sous le maillot des Wizards, avait alors démontré qu’elle pouvait toujours apporter, par son leadership, sa science du jeu et une palette offensive adaptée à ses vieilles jambes mais toujours efficace, jusqu’à ce que les blessures ne viennent ternir ses fins de saison.

Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar comme marqueurs spatio-temporels

Qu’en sera-t-il de LeBron James ? Le King a de nouveau laissé entendre qu’il aimerait pouvoir jouer un jour avec (ou face à) son fils en NBA, soit pas avant 2023. Il aura 38 ans.

« C’est clairement un des mes objectifs, mais c’est un objectif à long terme » a-t-il confirmé dimanche. « Mon fils est actuellement au lycée et il profite de son adolescence. Mais ce serait très sympa d’ajouter ça sur mon CV ».

La propriétaire Jeanie Buss voit même beaucoup plus loin, estimant que LeBron James pourrait peut-être encore faire le bonheur des Lakers pendant dix ans !

« Ça sonne comme un très bon compromis », a déclaré la « Boss Buss ». « Nous voulons qu’il reste avec nous aussi longtemps qu’il le souhaite. Kareem Abdul-Jabbar a joué jusqu’à l’âge de 42 ans. L’autre jour, LeBron a dit qu’il ne jouerait probablement plus à 46 ans. Donc je dirais qu’il devrait s’arrêter quelque part entre maintenant et ses 46 ans, donc pourquoi pas dix ans de plus, selon ce qu’il veut faire ».

Arrivé en NBA dès la sortie du lycée, il semble extrêmement peu probable de voir LeBron James rester en NBA jusqu’à ses 46 ans. Mais nul doute en tout cas que la fille de Jerry Buss saura lui trouver une place dans l’organigramme des Lakers dès qu’il aura raccroché les baskets pour de bon…