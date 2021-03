La consécration pour Quin Snyder

Coach de la meilleure équipe actuelle de la NBA, Quin Snyder a fait ses classes au lycée à Mercer Island. Lié d’amitié avec lui, l’emblématique Mike Krzyzewski se rappelle de son passage dans l’Etat de Washington.

« J’adore Quin. Je l’ai adoré depuis qu’il était une star à Mercer Island (ville dans l’Etat de Washington). Je me souviens lui avoir rendu visite au lycée, on en a fait le tour et il était très fier du lycée et tous les enfants voulaient lui dire bonjour. »

L’humain à la hauteur du coach

Formé à l’école de Coach K. mais aussi de Gregg Popovich lors de son passage aux Austin Toros, Quin Snyder rassemble autour de lui et il place les qualités humaines au même niveau que le talent et le mental chez un joueur, comme l’explique Joe Ingles au Deseret News :« Ici, il se soucie de tout le monde depuis sept ans. Quand tu as un coach qui se préoccupe réellement de toi, pas uniquement en tant que joueur. Parfois tu peux être un peu ailleurs et il va te remettre dans les meilleures conditions en posant des questions sur ta famille, sur tes enfants, sur ce que tu fais en dehors du basket… C’est quelque chose que je n’avais jamais connu auparavant. »

De ce fait, Jordan Clarkson, qui est en course pour le titre de meilleur sixième homme, n’a pas hésité longtemps avant de signer sa prolongation de contrat en novembre dernier ni même Derrick Favors qui a préféré rentrer au bercail après un court passage aux Pelicans. Les joueurs sont à l’aise avec l’homme et le système qu’il met en place.

D’après Krzyzewski, Snyder demeure un des rares à offrir un cadre idyllique selon les envies de chacun. « Il ne te donne pas seulement le cadre que tu as besoin autour de toi, il te donne la liberté à l’intérieur de ce cadre pour être qui tu es. Cette combinaison est unique et seulement quelques personnes peuvent créer ça. Et il est né pour faire ça. »

Un fou de travail

Snyder est un homme qui consacre tout son temps ou presque à son rôle de coach comme l’explique Donovan Mitchell : « C’est l’homme qui ne dort jamais. Je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons eu une discussion à propos de schémas de jeu et de ce que je vois, de ce qu’il voit… Dans la bulle, plein de fois quand le match était fini, il m’écrivait, m’observait et me tenait prêt pour le prochain match. La saison est terminée ? Il m’envoie des vidéos, vient me voir pour me parler de moi, de ce que j’envisage pour la saison à venir. La quantité d’efforts qu’il met dans son travail est vraiment incroyable. »

Un côté besogneux qui va trancher avec le cadre du All-Star Game : « Il va probablement organiser une session de deux heures d’entrainement avec eux. » sourit Joe Ingles. « Qui sait ce qu’il fera, ça va être une sacrée expérience pour lui. »

Même son de cloche pour Clarkson : « On va probablement avoir LeBron qui revient en défense, des gars qui jouent dur, des contres incroyables contre la planche, ils vont faire tout ça. »

Trois titulaires et le coach du Jazz étoilés

Pour Krzyzewski « Quin profite de chaque moment en tant que coach. Ça va être un moment unique, et ça lui donne une opportunité de travailler et d’être avec les tout meilleurs. Il appréciera et apprendra de cette expérience. Il apprendra en entrainant ces gars même dans un court laps de temps. »

Selon Mitchell, « c’est un des magiciens du basket. Il y pense 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il réfléchit à comment être parfait et je pense que c’est quelque chose que vous voyez dans notre équipe. Nous voulons trouver un moyen d’élever notre niveau et d’être parfaits. C’est un reflet de sa personnalité. »

Et avec quatre membres du Jazz au All-Star Game, on peut dire que la copie rendue à la mi-saison frôle la perfection.