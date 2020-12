Jordan Clarkson : « Je veux être le meilleur 6e homme de l’année »

Jordan Clarkson a trouvé chaussure à son pied à Salt Lake City, où il incarne depuis la saison dernière ce rôle d’électron libre en sortie de banc qui lui convient à merveille.

La mayonnaise a vite pris avec le reste de l’équipe et l’arrière s’est efforcé de rendre la confiance placée en lui avec un exercice réussi, pour finalement être récompensé le mois dernier d’un nouveau contrat portant sur quatre ans et 52 millions de dollars. Un engagement à long terme qu’il aimerait marquer par le titre de meilleur sixième homme.

« L’un des objectifs que je veux vraiment accomplir, c’est de gagner le trophée de meilleur sixième homme », explique-t-il ainsi. « J’ai l’impression que je n’ai pas été dans la conversation jusqu’à présent parce que j’ai été beaucoup échangé. Le fait d’avoir l’opportunité de revenir dans cette franchise, ça va être super pour moi. Je vais devoir sortir du banc et être performant pour aider l’équipe à gagner. Et je sais que si on gagne et qu’on joue bien, il y aura une chance pour moi. Donc c’est clairement ce que je vais viser cette saison ».

Jordan Clarkson a affiché la couleur en pré-saison avec deux matchs sur trois terminés comme meilleur marqueur du match, face aux Suns (19 points) puis aux Clippers (20 points). Épanoui dans son rôle de dynamiteur, l’arrière sait qu’il devra aussi affiner son jeu et être plus régulier s’il veut prétendre au titre de meilleur 6e homme.

« Le coach me met dans une position où je peux montrer mes forces et me concentrer sur ma sélection de mes tirs. Je prends encore beaucoup de mauvais tirs, sur des longues tentatives à 2-points », conclut-il ainsi.