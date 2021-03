The Last Dance : Gary Payton répond à Michael Jordan

C’était un des nombreux moments cultes de l’immense documentaire, « The Last Dance« . Invité à réagir après les propos de Gary Payton qui discutait des Finales NBA 1996 entre les Bulls et les Sonics, Michael Jordan avait éclaté de rire, expliquant qu’il n’avait pas eu « le moindre problème » face à Payton.

Payton soutenait effectivement qu’il aurait peut-être dû défendre sur Jordan dès le début des Finales, une décision à laquelle auraient renoncé George Karl et son staff pour deux raisons : un petit pépin à la cuisse de Payton, et la volonté d’économiser le meneur pour apporter plus en attaque. D’un rire bien gras, « Son Altesse » avait balayé cette théorie d’un revers de la main, une réaction qui n’a pas surpris Payton le moins du monde.

« Il ne serait pas Michael Jordan s’il s’avait cédé là-dessus », avance Payton dans le Bleacher Report. « Tout le monde connait son esprit de compétition. C’est le gars qui était dans la compétition chaque soir. Je le respecte pour ça. Mais je n’allais jamais reculer devant lui et il le savait. Si c’était mon documentaire, et qu’on m’avait demandé la même chose, j’aurais aussi rigolé et j’aurais aussi dit qu’il ne pouvait pas rivaliser. »

Dans son bon droit, et plus encore en adéquation avec son image de marque de compétiteur féroce, et sans rival pour ainsi dire, Jordan aurait pu fendre un peu l’armure et concéder quelques centimètres à Payton. Mais ce serait finalement antithétique…

« C’est Michael Jordan, il ne va jamais vous laisser voir qu’il est un peu sonné »

« A chaque fois que j’ai joué Michael Jordan, il tirait le meilleur de moi. Je disais simplement que j’aurais souhaité commencer la finale en défendant sur lui, et ça aurait été mieux. Mais son équipe était meilleure que la mienne et ils ont gagné. Il a fait un documentaire et il a exprimé ses sentiments. Ce que je peux faire, c’est continuer à dire la même chose de mon côté [rires]. »

Pour le comparse du « Glove » à Seattle, Shawn Kemp, cette posture de MJ n’est pas étonnante. C’est du MJ pur sucre, l’intimidateur ultime.

« J’adore Michael Jordan, j’ai vraiment apprécié de jouer toutes ces années contre lui. J’ai regardé « The Last Dance » et ce documentaire était taillé sur-mesure pour Michael. Il a dit que Gary ne lui avait pas posé de problème en défense, et c’est une blague ! Gary était dans son short ! On l’avait bien secoué mais c’est MJ. Il ne va jamais vous laisser voir qu’il est un peu sonné, et il ne va pas non plus laisser voir s’il est en grande forme. Il veut simplement vous dominer tout le temps. »

Avec les images d’époque ci-dessous, sur le match 4 remporté par Seattle en l’occurrence, on vous laissera vous faire votre propre jugement…

Le rire

Les images