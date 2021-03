Aaron Gordon : « Il y a encore des dunks qui n’ont jamais été faits »

Par deux fois, Aaron Gordon a dominé un concours de dunks, et par deux fois, il n’a pas remporté le trophée de meilleur dunkeur du All-Star Game. C’est pourtant son rêve de gamin comme il l’explique dans le documentaire « Mr. 50 » qui raconte les coulisses du Slam Dunk Contest 2020, dont l’issue finale a beaucoup fait jaser avec ce vote de Dwyane Wade pour favoriser Derrick Jones Jr. Un mini-film qu’il tenait à produire pour expliquer qu’il faut d’abord se satisfaire de ses actions avant le résultat.

Cette année, il n’y aura pas d’injustice pour lui puisqu’il n’y participera pas et il sera un spectateur avisé d’un concours très particulier avec trois joueurs de 21 ans, disputé à la mi-temps du All-Star Game. « Je vois de l’art dans la vie, et le basket est de la poésie en mouvement » estime le dunkeur du Magic. « Le slam dunk n’est pas uniquement la personnification de la grâce et des qualités athlétiques, c’est aussi une obstination. »

Ce qu’il craint, c’est que le fait de ne pas gagner avec un 50 puisse inciter certains à ne pas s’engager dans le concours. « J’avais quelques craintes sur le fait que j’aie ruiné le concours, que les gens ne souhaitent plus y participer » explique-t-il à USA Today. « J’espère que les gens verront « Mr. 50″ et que ça va les motiver à élever le niveau du concours de dunks car il y a encore des dunks qui n’ont jamais été faits. Je ne les ferai pas mais j’espère que quelqu’un va débarquer et les faire. C’est un super événement, et c’est magnifique pour le sport. »