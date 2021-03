NCAA : Baylor ramène Oklahoma State sur terre

Double vainqueur du derby d’Oklahoma et sur une série de cinq succès de rang, les Cowboys de Cade Cunningham se déplaçaient dans le Nord du Texas pour affronter Baylor, tout frais sacré champion de la Big 12, avec une seule défaite en 21 rencontres. Un défi de taille… trop élevé pour Oklahoma State qui s’est incliné, mais avec les honneurs (81-70).

À vrai dire, les Bears ont fait la course en tête pendant la grande majorité du match, à plusieurs reprises à 10 points ou plus d’écart en première mi-temps. Jared Butler (22 points, 5 passes) s’est même fendu d’un gros dunk, symbole de la domination de Baylor à la pause (42-31).

Sous l’impulsion de Cade Cunningham, auteur de 20 de ses 24 points en deuxième mi-temps, plus 7 rebonds et 4 passes au total, Oklahoma State a petit à petit refait son retard, grignotant un débours de 13 longueurs pour n’en compter que 4 à trois minutes de la fin.

Cade Cunningham se tord la cheville

La fin de match a cependant tourné en faveur des locaux, qui ont fait le métier sur la ligne des lancers, avec un 10/10 dans les deux dernières minutes. En face, Cade Cunningham a dû sortir, porté par ses coéquipiers, après s’être tordu la cheville gauche sur le pied de son adversaire, Davion Mitchell dans la dernière minute de jeu. Rageant…

« C’est arrivé juste en face de moi », a réagi le coach des Cowboys, Mike Boynton, sur ESPN. « Je n’ai rien vu d’inhabituel si ce n’est qu’il a marché sur le pied du défenseur. On va évaluer la situation et on vous informera dès qu’on en saura plus. Je suis d’abord et avant tout concerné par son avenir. Même si on veut évidemment que l’équipe gagne, mon engagement est d’abord auprès de ces jeunes joueurs. On va donc s’assurer qu’il va bien. S’il peut revenir, il reviendra avec nous ; sinon, si c’est plus sérieux, on prendra les décisions en conséquence. »

À plus de 19 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne, Cade Cunningham réussit une très bonne saison de freshman et on ne doute pas que sa fac d’Oklahoma State sera aux petits soins pour son prodige.

SUIVRE LA NCAA AVEC ESPN PLAYER

– Accédez à la page https://bit.ly/ESPNBasketUSA et cliquez sur l’option Mensuel ou Annuel.

– Vous serez alors invité à créer un compte. Une fois que c’est fait, cliquez sur Continue.

– Sur l’écran suivant, il vous sera demandé de sélectionner votre mode de paiement préféré (carte de crédit ou PayPal).

– Cliquez sur Next pour accéder aux détails de paiement et saisissez les coordonnées votre carte de crédit ou PayPal, puis cliquez sur Enter pour compléter le processus d’abonnement.