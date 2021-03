NCAA : rebelote pour Cade Cunningham et les Cowboys

Après leur victoire à l’arraché, en prolongation, vendredi soir sur le parquet des Sooners, Oklahoma State a remis le couvert hier soir, à domicile, pour s’imposer à nouveau face à ses rivaux de l’État (79-75).

Cade Cunningham (15 points, 7 rebonds, 4 passes et 5 balles perdues) a été moins en vue que lors de la première manche mais ses Cowboys ont fait bloc, avec notamment 17 points et 9 rebonds de Kalib Boone. Et le freshman phénomène avait gardé le meilleur pour la fin, avec 13 de ses 15 points inscrits dans les 10 dernières minutes.

« Cade prend la pression et soulage tout le reste de l’équipe », affirmait Bryce Williams sur ESPN après la victoire. « Il a tellement de pression défensive sur lui, mais ça n’en est plus vraiment pour lui. Il peut gérer ces situations. Mais il a en tout cas l’équipe derrière lui qui peut le soutenir chaque jour. »

Un gros test à suivre face à Baylor

Il fallait au moins ça dans un match qui a encore été très serré de bout en bout entre les deux équipes. Brady Manek (20 points, 9 rebonds, 4 passes) a retrouvé des couleurs pour Oklahoma, bien aidé par Austin Reaves à 19 points, mais après une balle perdue de ce dernier, Manek n’arrivera pas à convertir le 3-points de l’égalisation dans le coin.

Malgré un dernier panier « gag » de Reaves qui obtiendra la faute et rentrera le lancer bonus, les Cowboys s’en sortent donc avec une 17e victoire cette saison (pour 6 défaites), balayant donc les Sooners (mieux classés) dans le derby d’Oklahoma. Ce vendredi, Oklahoma State aura un nouveau défi de taille à relever face à Baylor, classé n°3 au classement AP et invaincu cette saison jusqu’à leur premier (et seul) revers face à Kansas la semaine passée.