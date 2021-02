NCAA : Cade Cunningham met le feu au chaud derby d’Oklahoma

Dans la première manche du derby d’Oklahoma, ce sont les Cowboys qui se sont imposés à Norman, sur le parquet des Sooners (94-90), et ce au bout d’une prolongation forte en suspens. Il aura fallu tout le talent de Cade Cunningham, auteur de son meilleur match en carrière à 40 points, plus 11 rebonds pour que Oklahoma State remporte ce match.

Décisif en attaque, avec un très solide 12/21 aux tirs, et des réussites essentielles dans la fin de match pour repasser devant à plusieurs reprises, Cunningham l’a aussi été en défense avec un contre parfaitement propre dans les ultimes secondes.

Les Cowboys au tournoi final ?

Devion Harmon (23 points) et Austin Reaves (22 points) ont été très bons pour les Sooners mais ça n’a pas suffi face à la tornade Cunningham, auteur de 10 de ses 40 points en prolongation. Sur quatre victoires de rang, sur les épaules de leur prodige à 15, 21, 20 et 40 points donc, on espère évidemment qu’Oklahoma State sera repêché pour le tournoi final, la fameuse « March Madness », mais les instances de la NCAA les ont privés de « postseason » l’an dernier après avoir découvert des irrégularités de recrutement.

La NCAA va-t-elle s’entêter dans cette décision et se priver volontairement du talent de Cunningham pour le tournoi ? On espère que ça ne sera pas le cas, ce serait contre-productif à plus d’un titre… mais pas non plus surprenant venant de l’organisation universitaire.

