Envoyé dans la « bulle » de G-League début février, pour disposer d’un temps de jeu conséquent et retrouver du rythme, Luka Samanic a rempli sa mission.

Excellent avec 22 points et 11 rebonds de moyenne après six matchs, le jeune intérieur a rapidement été rappelé par la maison-mère des Spurs, après quatre « double-double » et un bilan impeccable de six victoires avec Austin.

Le plein de confiance en G-League

Cette semaine face à New York, Luka Samanic a pour le coup hérité d’un autre défi de taille : défendre sur le néo-All Star local, Julius Randle. Une action a bien résumé la prestation encourageante du Croate, quand il a provoqué la faute offensive de Randle qui a baissé l’épaule pour passer en force. « C’est un costaud », sourit Luka Samanic.

N’empêche, avec une prestation défensive très correcte et 14 points (à 5/7 aux tirs dont 3/5 à 3-points), plus 7 rebonds, l’ailier fort de 21 ans a tout simplement réalisé le meilleur match de sa jeune carrière en NBA. Comme quoi son passage en G-League a parfaitement fonctionné.

« Plus de confiance, moins d’hésitation. Il a moins peur de commettre des erreurs et il n’a pas hésité sur le réception – tir », a commenté Gregg Popovich dans l’Express News. « On se rend compte quand on est à côté de lui que ce n’est pas un gamin de 1m98 mais plutôt de 2m06 ou 2m08. Et il a vraiment un bon toucher. Il commence à croire en son tir. »

Après une saison de découverte l’année dernière, durant laquelle il a tout de même pris part à la première « bulle », celle de la NBA, Luka Samanic a cette fois l’occasion de rentrer pour de bon dans la rotation texane. Ses coéquipiers sont pour le moment admiratifs de sa progression.

« Vraiment bien, honnêtement. Il a vraiment bien tenu sa place, il a joué son jeu », affirmait Lonnie Walker IV pour NBC. « Mais c’était attendu, Luka est un super joueur. Il peut tirer en sortie de dribble et après réception de la balle. Il peut attaquer, c’est un joueur très athlétique. C’est vraiment la première fois qu’il est sur le terrain. Quand tu es jeune, tu veux faire les bons choix. Il l’a bien fait, il était prêt mentalement. »

Son défi est défensif en NBA

Propre et efficace, Luka Samanic tourne pour le coup à 10 points et 6 rebonds sur ses trois dernières sorties avec l’équipe première des Spurs. Son tour de piste avec Austin chez Mickey, en tant que joueur cadre, voire carrément en option n°1 en attaque, lui a fait le plus grand bien. Son défi était cependant défensif avant tout, comme le souligne son coéquipier à Austin, Cam Reynolds : « Avec Luka, on parle tout le temps. Dans son esprit, le plus important maintenant est qu’il soit un meilleur rebondeur et un meilleur défenseur. »

Que ce soit face à Mike Muscala et Oklahoma City hier soir, face à Julius Randle contre New York, ou James Harden et Bruce Brown avant ça contre Brooklyn, Luka Samanic a réussi à tenir le coup défensivement. Logiquement en difficulté face à des gabarits plus lourds, le natif de Zagreb peut par contre gérer sans problème les intérieurs qui s’écartent (dans son profil) ou les intérieurs de petite taille.

« Ses mouvements latéraux sont très bons, surtout pour sa taille », reprend ainsi Lonnie Walker IV. « Défensivement, j’ai été très impressionné par ses progrès. Offensivement, je vois qu’il commence à tirer plus et qu’il hésite moins. Il doit continuer comme ça. »

Attendu au tournant, sur le plan défensif, Luka Samanic a répondu au défi. Comme le disait son coach Matt Nielsen, avec Austin, c’est là l’étape suivante dans son développement : être solide, et constant en défense. Surtout dans le jeu NBA tout en « changements » (les « switchs »)…

« J’essaye simplement d’être capable de changer de joueurs [en défense]. Peu importe qui c’est. Peut-être qu’avec le temps, j’aurai même à défendre sur les meilleurs joueurs adverses et je ferai de mon mieux. »

Son match à 14 points, 7 passes face à New York

Ses highlights dans la Bulle