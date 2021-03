Les Warriors vont donner plus de temps de jeu à James Wiseman

Relégué sur le banc depuis son retour de blessure, James Wiseman a du mal à retrouver son impact d’avant la blessure, lorsqu’il était parvenu à intégrer le cinq de départ.

Même s’il ne lui avait accordé que 17 minutes en moyenne sur ces cinq derniers matchs avant de se rendre à Phoenix, Steve Kerr sait que son rookie doit aussi jouer davantage et compte bien lui donner sa chance.

« Au stade actuel, il a besoin de jouer plus, il n’y a aucun doute là-dessus. Nous devons le former. Les dernières semaines, il n’a pas joué autant qu’il jouera à l’avenir. Peu importe s’il commence les matchs ou pas, nous devons lui donner plus de temps de jeu. »

Chose promise chose due, James Wiseman a dépassé son plus gros temps de jeu cette nuit face aux Suns avec 35 minutes alors que son « record » n’était que de 27 minutes. Il faut dire que Draymond Green manquait à l’appel…

Auteur de son deuxième double-double de la saison avec 11 points (5/14) et 10 rebonds, James Wiseman a saisi l’opportunité mais pour son coach, le rookie doit faire preuve de plus régularité, et ce n’est pas une exception. « C’est tout simplement naturel pour chaque joueur d’avoir des hauts et des bas dans une saison surtout en tant que rookie. Tu trouves ton rythme et tu te dis : « Ok, je suis bien » et ensuite vous avez un match compliqué et vous avez l’impression que c’est la fin du monde »

« Son potentiel sera sans limite »

Cependant, pas question pour Steve Kerr de le griller trop vite en lui donnant trop tôt un temps de jeu trop conséquent. « Ça fait partie du développement, on ne peut pas juste dire : ‘Donnons lui 35 minutes tous les soirs !’ Ce n’est pas ça développer un joueur. Ça consiste à jouer quand il le faut. Trouver l’équilibre et l’aider à travers ses hauts et bas tout au long de la saison est la partie la plus importante du développement. »

Du côté de ses coéquipiers, on n’est pas du tout inquiet pour le joueur Andrew Wiggins rappelant son énorme potentiel. « Il doit juste continuer à jouer dur, jouer intelligemment et toujours vouloir s’améliorer. Il y a toujours des hauts et des bas dans une saison rookie mais une fois qu’il prendra confiance, son potentiel sera sans limites. Il peut faire tellement de choses et il peut être tellement fort. Il ne sait même pas encore ce qu’il fait donc quand il réglera tous ces petits problèmes et qu’il deviendra celui qu’il est censé être, il va être une superstar. »