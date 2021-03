Sans Luka Doncic, les Mavericks maintiennent le Thunder sous les 80 points

Deux équipes qui terminent sous la barre des 90 points inscrits ? Cela n’existe quasiment plus dans la NBA d’aujourd’hui. De cette rencontre entre Mavericks et Thunder, certains pourront retenir une adresse indigne qui a plafonné sous les 40% de réussite (33% pour OKC…), d’autres préféreront saluer les efforts défensifs de part et d’autre.

Mais pour Dallas, qui s’est très rarement laissé embarquer dans ce type de match cette saison ou encore moins la saison passée, l’essentiel est ailleurs. Sans leur maître à jouer Luka Doncic (au repos, officiellement pour un mal de dos), les Texans ont réussi à s’imposer pour la 10e fois en 13 sorties.

Dallas va pourtant aussi beaucoup souffrir en termes d’adresse dans cette rencontre en ratant… 22 de leurs 23 premières tentatives derrière l’arc ! Une maladresse folle qui ne leur empêche pas de virer en tête après un quart-temps (25-23), puis le second (49-42). Mais c’est dans la seconde moitié du troisième que Dallas accélère.

Précisément grâce à un regain d’adresse. Après une première « libération » signée Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith fixe bien en cœur de raquette pour trouver Trey Burke dans le corner. Puis ce même Burke, meilleur passeur du match, combine bien avec Kristaps Porzingis sur le « pick-and-pop » et le géant sanctionne dans l’axe. Josh Richardson convertit lui aussi (enfin) derrière l’arc et les Mavs, grâce à ce 18-2 passé, comptent près de 20 points d’avance (73-54).

Un seul point inscrit par Dallas dans les sept dernières minutes !

Le Thunder n’a pas énormément de répondant. Shai Gilgeous-Alexander inscrit bien 15 points mais sans beaucoup peser. Idem pour Al Horford, occupé à gêner Porzingis en défense, ou Théo Maledon, tous les deux autour de la dizaine de points marqués. Luguentz Dort ou Darius Bazley sont, eux, beaucoup trop maladroits y compris au cercle.

SGA parvient tout de même à trouver la mire de loin auprès avoir servi Isaiah Roby sur le « pick » pour un dunk, histoire de mieux finir le quart-temps. Mais Dallas confirme son temps fort dans la dernière période. C’est Burke qui trouve encore Porzingis, le duo le plus influent, pour un tir très longue distance, toujours dans l’axe.

Le Letton envoie une troisième fléchette à 3-points puis son arrière se faufile jusqu’au cercle pour donner 20 points d’avance aux Mavs (84-64). Fait notable, les Texas n’inscriront… qu’un seul point dans les sept dernières minutes de jeu. Ce sera malgré tout largement suffisant pour s’imposer sans se faire peur. Les Mavs (18v-16d) profitent de la défaite de Golden State pour prendre la 8e place à l’Ouest, alors que le Thunder (14v-21d) est 13e.