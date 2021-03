Victor Oladipo : « Les Rockets savaient que j’allais refuser leur offre »

C’est un Victor Oladipo exténué qui s’est présenté à la presse après la défaite face aux Cavaliers. Cette 12e défaite de suite fait mal au mental, mais c’est aussi physiquement que l’ancien Pacer coince. Cette nuit, il a joué 41 minutes, et il n’avait pas joué autant depuis… décembre 2017 ! Pas question pour autant de demander à sortir pour souffler.

« C’était la première fois que je jouais autant depuis un bon moment, et c’était nouveau pour moi. Mais je voulais simplement gagner » a-t-il réagi dans le Houston Chronicle. « J’avais le sentiment que si je rejoignais le banc, ce serait plus dur de gagner. Je voulais rester en jeu. »

L’important, c’est le geste

Victor Oladipo a aussi été interrogé sur cette offre que lui auraient fait les dirigeants de Houston. Un contrat de 45.2 millions de dollars sur deux ans. Le maximum auquel il pouvait prétendre en cours de saison.

« Ils sont venus me faire une offre, et c’était plus une manière de me dire : « On sait que tu vas la refuser, mais on veut te faire comprendre qu’on te veut ici ». C’était un geste plus que tout. On me l’a faite pour me montrer qu’on voulait de moi ici. Ils savaient que j’allais la refuser. »

Pour Victor Oladipo, il s’agit désormais de monter en puissance pour aller chercher un contrat de quatre ou cinq ans en fin de saison. Si c’est à Houston, il peut espérer un contrat de 151 millions de dollars sur quatre ans, ou de 195 millions de dollars sur cinq ans. Seuls les Rockets peuvent lui offrir autant.