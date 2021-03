Cleveland qui rit, Houston qui pleure

On comprend vite que les Rockets vont vivre et mourir avec le duo Wall-Oladipo. Les deux sont sur la même longueur d’onde, mais il n’y a aucune alternance dans le jeu de Houston. En face, Jarrett Allen pose un premier alley-oop, et le tandem Sexton-Garland va chercher des fautes, obligeant Stephen Silas à prendre un premier temps-mort (13-8).

Wall est de tous les bons coups, et il ne cesse d’agresser la défense de Cleveland. Clairement, il n’a rien à se reprocher, et quand il ressort, c’est pour le 3-points de l’inattendu Justin Patton (15-13).

Derrière, Jarrett Allen lui répond, et Cleveland s’échappe. La raison ? La richesse du banc. Eric Gordon n’est pas là côté Houston, et les Cavaliers font le break (26-15). John Wall s’accroche pourtant, et on a toujours peur qu’il se blesse quand on le voit foncer vers le cercle, et finir au sol. Il reçoit le soutien de Jae’Sean Tate, et Cleveland ne mène plus que de cinq points (34-29) après douze minutes.

23 points à la mi-temps pour Wall

Avec Collin Sexton à la manœuvre et désormais JaVale McGee sous le cercle, Cleveland a la main sur match. À chaque nouveau drive de Wall, les Cavaliers ont la réponse, et c’est McGee qui se distingue avec ce contre de Patton, suivi d’un superbe panier avec la planche, sur une jambe. Il y a du Nowitzki ou du Duncan dans ce shoot (43-35). Sauf que Cleveland s’endort sur ses lauriers, incapable de contenir Wall. Le meneur de Houston joue en isolation avec ses coéquipiers à l’opposé, et il fonce au cercle. Ça marche. Et quand il rate, Oladipo remet le couvercle. À la pause, Cleveland ne mène plus que d’un point (51-50).

Au retour des vestiaires, Darius Garland prend le relais de Sexton, et Wall reçoit le soutien de Sterling Brown. L’ancien Buck plante deux 3-points de suite, et Houston s’accroche (59-58). John Wall est davantage dans la distribution avec du drive-and-kick, et il trouve PJ Tucker dans le corner pour l’égalisation (63-63). Le souci, c’est qu’il y a clairement plus d’armes en attaque côté Cleveland, et Dean Wade plante dans le corner, puis Cedi Osman dans le coin d’en face. À l’entame du dernier quart, Cleveland a repris les devants (74-70).

Un 13-0 fatal

Toujours dans la réaction depuis le début du match, Houston parvient enfin à passer devant grâce à Ben McLemore (78-77). On se dit qu’ils ont fait le plus dur, sauf qu’ils encaissent derrière un 13-0 ! Tous les ballons passent par Collin Sexton et il tord la défense des Rockets. Et quand ça monte sur lui, il envoie McGee au dunk.

Les Cavaliers ont fait le break (90-78), et malgré les efforts de Wall, Cleveland garde la main jusqu’au bout pour s’imposer 101-90. C’est la 4e victoire de suite pour les Cavaliers. En face, Houston encaisse une 12e revers d’affilée. Leur plus longue série de défaites depuis… 2001 !