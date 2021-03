Orlando – Dallas : Luka Doncic s’occupe de tout

Le Magic essaye de mettre du rythme dès l’entame du match, mais Evan Fournier fait trois erreurs pour démarrer sa prestation. Une faute inutile sur Maxi Kleber, puis un oubli en défense sur le pivot allemand et un contre encaissé. Nikola Vucevic vient heureusement compenser la mauvaise entame de son coéquipier et sanctionne de loin, puis pose un délice de fadeaway sur la truffe de Kristaps Porzingis.

Les Texans sont bien dans leurs baskets, et ils sont en tête (16-15). Fournier retrouve quelques couleurs, et va provoquer Jalen Brunson près du cercle. Les Mavs s’oublient un peu trop en défense, et en deux temps, trois mouvements, les hommes de Steve Clifford ne ratent plus un tir. Sauf que Fournier enfile son costume de go-to-guy et il prend le match à son compte. Auteur de 12 points dans ce premier quart-temps, il peut lever le poing de rage puisque le Magic a pris les devants (33-29).

Porzingis à l’agonie

Michael Carter-Williams a un vrai impact des deux côtés du terrain et ses longs bras gênent terriblement Brunson, qui perd plusieurs ballons de suite. Doncic retrouve le parquet et plante de loin, et Dallas en profite pour repasser devant (47-41). Même si Porzingis est dans le dur avec huit tirs ratés de suite, Trey Burke est là pour épauler Luka Doncic. En face, l’attaque d’Orlando est bien trop dépendante du duo Vucevic-Fournier (18 points pour le Français déjà), et les hommes de Steve Clifford patinent pour scorer. Doncic poursuit sur sa lancée et réalise une première mi-temps très complète (15 points, 4 rebonds, 7 passes). Les visiteurs sont devant à la pause (61-58).

Le Magic doit jouer de manière plus agressive pour retourner la situation, mais après moins de deux minutes de jeu, Fournier rentre directement aux vestiaires, visiblement touché à la jambe. Orlando semble perturbé par la blessure de son ailier français, meilleur marqueur jusque-là. Terrence Ross entre sur le parquet, mais il n’arrive toujours pas à ajuster la mire malgré plusieurs tirs ouverts, et les Mavs sont toujours devant (78-71). Doncic martyrise Chuma Okeke, puis Gary Clark qui ne savent pas quoi faire pour le stopper.

Fournier touché, mais Fournier guerrier !

Vucevic porte son équipe sur les épaules, et Fournier retrouve le terrain. Orlando peut espérer revenir dans la partie, et le pivot monténégrin justifie une nouvelle fois son statut de All-Star en punissant de loin. En face, Brunson va provoquer plusieurs fautes, et Dallas, malgré quelques errances en défense, reste toujours devant au score (95-86).

Evan Fournier serre les dents, et semble diminué par son souci à la jambe. Dallas le sait, et joue toutes les possessions sur lui. Mais le Français a le couteau entre les dents, et il plante de loin pour raviver la flamme.

Sauf que Jalen Brunson punit de loin à son tour, et le Magic prend l’eau de toutes parts (116-102). Nikola Vucevic tente un dernier baroud d’honneur, et Rick Carlisle demande un arrêt de jeu immédiatement. Luka Doncic demande tous les ballons en attaque, et l’ancien du Real Madrid reprend le jeu à son compte. Le Magic confond vitesse et précipitation en cette fin de match, et le Slovène s’occupe de terminer le travail, comme un grand, pour une victoire (130-124). Dallas repasse dans le positif (17 victoires – 16 défaites) !