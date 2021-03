Markieff Morris retrouve le cinq des Lakers et le moral

On avait laissé Markieff Morris un peu bougon en raison de sa situation aux Lakers. Trois semaines plus tard, l’intérieur californien a retrouvé du temps de jeu et le moral. En l’absence d’Anthony Davis, Frank Vogel avait d’abord mobilisé Kyle Kuzma dans son cinq de départ. Mais il s’est ravisé récemment en y introduisant le vétéran de 31 ans.

« Quand Anthony s’est blessé, notre premier réflexe a été de jouer avec Kuz et de faire en sorte que Bron (LeBron James) défende le poste 4« , note le coach. « On n’a pas fait de bons départs. On a perdu trois matches de suite, puis quatre sur cinq. Donc on a voulu voir Kieff dans le cinq de départ pour cette série de matches. »

Et le coach dit apprécier la contribution de son joueur, titulaire depuis trois rencontres. Après ses 12 points inscrits, avec 9 rebonds, sur le parquet du Jazz, puis une sortie moins marquante face aux Blazers (4 points et 4 rebonds), Markieff Morris a signé son meilleur match de la saison la nuit dernière.

Un scoreur d’abord

Face aux Warriors, il a compilé 13 points (4/8 aux tirs), 8 rebonds et 4 passes. Avec surtout un +18 au score lorsqu’il était sur le parquet. « J’ai été titulaire tout au long de ma carrière », rappelle l’intéressé en exagérant (666 matches joués dont 353 dans le cinq). « Je démarrais à Detroit avant d’arriver ici donc je suis habitué. »

Markieff Morris, qui avait cumulé cinq « DNP » début février, connaît son rôle à la perfection : apporter de l’énergie et du « scoring punch » comme il le dit, ce dont son équipe a un peu manqué ces dernières semaines, tant en l’absence d’AD que de Dennis Schroder.

« On a eu du mal à marquer sans Dennis sur les deux matches précédents, et probablement les trois derniers. Ces gars me demandent maintenant de jouer mon jeu. Ils savent que je peux marquer de partout sur le terrain. Je sais que j’étais utilisé comme un scoreur avant de venir aux Lakers, donc tout ce qui peut aider l’équipe avec mes différentes qualités, je peux le faire. »