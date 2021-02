Moins utilisé, Markieff Morris a du mal à l’encaisser

Face à Boston, Atlanta, Denver et enfin Detroit, et avant le double affrontement contre le Thunder, Markieff Morris et Wesley Matthews étaient restés sur le banc. Quatre matches de suite sans jouer, c’est long. En bon professionnel, l’arrière shooteur avait loué la franchise de Frank Vogel et accepté sa situation.

Pour l’intérieur en revanche, la pilule avait eu plus de mal à passer.

« Le coach et moi avons échangé sur quelques petites choses », explique Morris au Los Angeles Times. « Cette conversation était difficile. J’ai rappelé que je faisais partie de la rotation pendant les Finals et depuis que je suis ici. Donc c’est dur à encaisser. J’ai dû prendre du recul et être prêt quand mon nom serait appelé. J’ai les jambes légères et je me suis bien entretenu avec Jared Dudley et les autres à l’entraînement. »

« On doit faire des sacrifices dans cette équipe. On le savait »

L’absence d’Anthony Davis (alerte au tendon d’Achille) pour ce double duel face au Thunder a donc profité à Matthews comme à Morris, qui a joué les deux matches et même compilé 9 points et 6 rebonds mercredi soir, avec des actions importantes dans le dernier quart-temps.

« Il a été capital pour nous dans cette victoire », assure Vogel. « C’est dur pour Kieff. Il nous a aidé à gagner le titre la saison passée et ses opportunités sont moins nombreuses que l’année dernière. Il fait du mieux possible avec les minutes qu’il a. Quand on a changé la rotation, il s’est comporté en véritable professionnel et a pensé à l’équipe d’abord. »

Partager cette épreuve, sur le banc, avec un joueur comme Matthews, est-ce plus facile à vivre pour le frère de Marcus ?

« Bien sûr que non… J’étais là avant Wesley », rappelle le champion 2020. « C’est mon gars mais quand même. Je pense que lui comme moi, si on était dans une autre équipe, on aurait plus de temps de jeu. Même si j’étais sur le banc avec mon frère, cela ne serait pas plus facile. Je suis un compétiteur et j’ai joué au plus haut niveau. Mais c’est comme ça dans une équipe qui a de la profondeur et qui vise le titre. On doit faire des sacrifices dans cette équipe. On le savait. »