Au fond du trou, les Rockets continuent de creuser…

Depuis la blessure à la cheville de Christian Wood, le 4 février dernier, les Rockets touchent le fond. Plus grave encore, ils continuent de creuser. En témoigne leur défaite de 49 points subie face aux Grizzlies, la nuit dernière. Autrement dit leur 11e d’affilée et la troisième plus lourde de leur histoire, derrière un -56 encaissé contre les Sonics, en décembre 1986, et un -53 encaissé contre les Bulls, en février 1983.

Pourtant à domicile, devant quelque 3 000 spectateurs, les Texans n’ont jamais vu le jour pendant 48 minutes. Symbole de cette écrasante domination des visiteurs, les remplaçants de Memphis ont inscrit plus de points (85) que l’intégralité de l’effectif de Houston (84) ! Et pour ne rien arranger, les hommes de Stephen Silas ont shooté à 4/45 à 3-points (8.9%). Du jamais vu en NBA pour une équipe ayant tiré au moins 40 fois derrière l’arc…

Des Rockets sans réaction

Forcément, l’heure est à la remise en question chez les Rockets. À commencer par John Wall, leader autoproclamé de la franchise depuis le départ de James Harden.

« C’est terrible », lance le meneur au Houston Chronicle. « Onze défaites consécutives, aucune victoire. Et lors de bon nombre de ces défaites, nous ne nous battions pas suffisamment. Lors de certaines de ces défaites, nous ne mettions pas nos tirs, ce que l’on peut accepter. Mais nous ne pouvons pas accepter de ne pas nous battre suffisamment. Le simple fait d’abandonner, de laisser trop de points en contre-attaque et de ne pas avoir de réaction d’orgueil, c’est quelque chose que l’on ne peut pas tolérer en tant que joueur. Et en tant que leader, je dois m’assurer que tout le monde soit concentré pendant 48 minutes. Je dois faire mieux. »

De son côté, Stephen Silas s’est avéré tout aussi impuissant que ses joueurs la nuit dernière. L’entraîneur de Houston a ainsi multiplié les ajustements tactiques pour réveiller ses troupes face aux Grizzlies, sans succès.

« C’est embarrassant », clame l’entraîneur des Texans. « Mais c’est à nous de nous regarder dans le miroir et de décider quand nous ne voudrons plus supporter [de nous faire marcher dessus]. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Nous n’allons plus succomber à la pression, l’adversité et cette déception qui s’accumule depuis si longtemps. Je ne compte pas me laisser abattre. La confiance que j’ai en ce groupe n’a pas évolué et c’est ce que je leur dis. Nous allons continuer à nous battre. De quelles autres options disposons-nous ? Il faut nous battre. »

Pour repartir sur de bonnes bases, les Rockets ont de multiples chantiers, dans l’envie mais aussi dans le secteur défensif, en plus de l’adresse à 3-points et, plus globalement, aux shoots. Sans compter qu’il faudra aussi limiter les pertes de balle qui les fragilisent en offrant paniers faciles en contre-attaque pour leurs adversaires.

Pas le temps de cogiter

« Dès qu’il y avait des actions où c’était du 50/50, ils nous dominaient », analyse John Wall. « Ils obtenaient un tas de points après ça, au rebond offensif, à 3-points, au dunk. Ils n’ont pas arrêté de nous frapper, encore et encore. »

« Bien sûr, vous pouvez appeler autant de temps-morts que vous voulez et le message se doit constamment d’être fort », explique quant à lui Stephen Silas. « Mais [les Grizzlies] n’ont pas arrêté de filer [en contre-attaque]. Ça n’a rien à voir avec le talent. C’est juste une question de volonté. Ils se sont joués de nous, ont envahi notre raquette. Leur plan de jeu a fonctionné à merveille. Espérons, en revanche, que cette négativité dans nos réactions ne se reproduira plus, que ce soit après une perte de balle, un layup raté, un 3-points manqué, une décision arbitrale oubliée ou un rebond abandonné. »

Avant la pause du All-Star Game, assurément attendue avec impatience par l’ensemble du groupe, les Rockets auront toutefois deux matchs — dont un face aux Nets de James Harden — pour essayer d’inverser la tendance, oublier ces dernières semaines compliquées et finir cette première partie de saison sur la meilleure note possible.

« Ce qui est bien avec la NBA, c’est que nous avons un nouveau match demain », conclut John Wall. Et Jae’Sean Tate d’ajouter : « C’est la beauté de cette ligue. Les matchs s’enchaînent et demain est un nouveau jour. Nous devons nous concentrer là-dessus et simplement rester confiants, positifs et soudés. »