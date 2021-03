Les Grizzlies écrasent les pauvres Rockets : + 49 !

Les Rockets vont-ils pouvoir tomber plus bas ? Tous les maux de l’équipe de Stephen Silas ont été exposés dans cette défaite contre Memphis. Dont les deux principaux : l’adresse extérieure et la défense.

Dès les premières minutes, une action symbolise la soirée à venir : Kyle Anderson tente un shoot primé dans le coin. Le tir est trop court, mais l’ailier des Grizzlies peut tranquillement prendre son rebond offensif et dunker.

Très vite, on voit que les espaces dans la défense de Houston sont trop importants. Les joueurs de Taylor Jenkins se régalent en pénétration et dès qu’ils peuvent jouer les transitions, comme contre les Clippers il y a quelques jours, ils font très mal. Les Rockets sont débordés et rejoignent les vestiaires, à la pause, avec un écart déjà définitif ou presque (37-63).

Une humiliation

On ne peut qu’attendre une réaction des joueurs de Stephen Silas, un peu d’orgueil, dans ce troisième quart-temps, pour sauver l’honneur. Mais c’est le découragement qui domine. Un ballon perdu et deux layups faciles encaissés en 54 secondes, le coach texan prend déjà un temps-mort… On est à 30 points d’écart.

La seconde période n’a aucun intérêt puisque les Rockets ont été incapables de mettre un shoot à 3-pts (4/45 !), ou de trouver la cible (27 % de réussite), comme de contenir un peu les pénétrations (74 points encaissés dans la raquette) ou les contre-attaques des Grizzlies. Tout a coulé et ce fut un massacre que le score final illustre parfaitement : 84-133.

Pour leur onzième défaite de suite, les Rockets sont donc humiliés à domicile (- 49) et rien ne semble pouvoir réveiller cette équipe, qui peine et perd match après match.