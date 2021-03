Logo NBA à changer ? Doc Rivers et Shaquille O’Neal ne se prononcent pas en faveur de Kobe Bryant

Quelle serait la meilleure façon de rendre hommage à Kobe Bryant, décédé tragiquement le 26 janvier 2020 avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère ?

La question a été longuement évoquée jusqu’à ce que la NBA ne tranche en dédiant le nom du trophée du MVP du All-Star Game à sa mémoire pour le renommer « NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player trophy ».

Doc Rivers voterait plutôt Michael Jordan

La WNBA a aussi créé le « Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award » pour récompenser les acteurs les plus méritants favorisant le basket féminin. Pour certains, des distinctions insuffisantes et pas à la hauteur de l’empreinte laissée par le « Black Mamba » qui estiment, comme Kyrie Irving, que la plus belle façon de célébrer sa mémoire serait tout simplement de changer le logo de la NBA.

L’idée a récemment été relancée par le meneur des Nets et fait à nouveau réagir le monde de la NBA. Si Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers le soutient, Doc Rivers et Shaquille O’Neal ont confié ne pas voir d’un bon œil une telle initiative.

« On me l’a déjà demandé et je ne connais pas vraiment la réponse », a confié Doc Rivers au Rich Eisen Show. « Si on change le logo, pour moi, Michael Jordan devrait être le nouveau logo. Mais je ne sais pas si on change juste pour changer. En général, on change les choses à cause de l’histoire et quand on trouve quelque chose qui ne colle plus. Jerry West a mérité d’être le logo et je n’ai aucun problème avec le fait qu’il continue de l’être. Qu’est ce qu’on va faire ensuite ? Changer le logo tous les 10 ans ? Tous les 20 ans ? Donc j’aime notre logo et je pense qu’on devrait s’en tenir à ça, même si je fais probablement partie d’une minorité ».

Shaquille O’Neal s’en remet à Adam Silver

Plus surprenant, Shaquille O’Neal ne s’est pas déclaré en faveur de son ancien coéquipier, avec qui il a gagné trois titres de suite entre 2000 et 2002.

« Big Shaq Daddy » reste pris le popotin entre deux chaises lorsqu’il s’agit de prendre position entre deux légendes des Lakers, même si, comme il l’avait rappelé lors de sa première intervention après le décès de Kobe Bryant, leurs deux noms resteront « attachés ensemble » pour l’éternité, avant d’ajouter : « Tous mes idoles avec lesquelles j’ai grandi, je peux les voir, ils sont vieux ».

« Tout le monde a son opinion, Kyrie a la sienne », a-t-il confié. « J’adore Monsieur West, j’adore Monsieur Kobe. Je suivrai les pouvoirs en place, quelle que soit leur décision. Je ne vais pas dire : « Il faut faire ci, il faut faire ça. Parce qu’on dira la même chose avec Magic, on peut dire la même chose avec Larry Bird, avec Kareem Abdul-Jabbar. Il y a beaucoup de gars pour qui on pourrait changer le logo. Mais regardez, monsieur West est mon gars, Kobe est mon gars. Je ne serai contre aucun de ces deux choix. Adam Silver a été remarquable et juste. Il prendra la bonne décision ».

Et en l’occurrence, il n’a pas l’intention de changer le logo.