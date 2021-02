L’attaque des Sixers en panne

31% aux tirs et 29% à 3-points. Hormis les deux All-Stars de Philadelphie, les hommes de Doc Rivers ont rencontré toutes les peines du monde à mettre le ballon dans le panier adverse face à Cleveland. Symbole de cette inefficacité : Seth Curry avec son 1/13 aux shoots dont 1/7 de loin ! Une anomalie quand on sait que depuis le début de sa carrière, le frère de Steph marque 44.5% de ses tirs à 3-points.

Doc Rivers veut plus de rythme

Mais au-delà du manque de réussite aux tirs, le rythme imprégné par les pensionnaires du Wells Fargo Center n’a jamais été le bon et Doc Rivers n’a pas manqué de le rappeler pour USA Today : « Nous avons juste refusé de faire quoi que ce soit. Nous n’avons mis aucune vitesse, aucun rythme dans nos attaques. Honnêtement, on croyait qu’on attaquait comme si on faisait une balade en première mi-temps. »

Le coach a espéré un changement de braquet qui n’est jamais venu : « Je pensais qu’on augmenterait un petit peu le rythme au troisième quart-temps et qu’on aurait un sentiment d’urgence mais nous ne maitrisions pas grand chose ce soir. »

Très déçu par l’intensité de ses joueurs, ces derniers le rejoignent dans ces propos notamment Ben Simmons : « L’effort n’était pas là, je dirai que c’est la principale cause de notre défaite. »

Joel Embiid pense que tout part de la défense

Egalement interrogé après la rencontre, Joel Embiid va un peu plus loin dans l’analyse en évoquant par exemple l’aspect défensif : « Offensivement, ça doit aussi être mieux quand on fait des stops. Ça commence toujours avec la défense. Si on fait des stops, nous avons un des joueurs les plus rapides de la ligue en Ben (Simmons) et nous pouvons jouer en transition. Pour moi, ce n’est pas juste une question d’attaque mais de défense. Quand tu fais des stops, tu peux courir et avoir des paniers faciles. »

Et quand ils arrivent en attaque, le pivot camerounais aimerait jouer avec plus de spontanéité notamment au large : « Nous devons créer les uns pour les autres. Je pense que nous ne shootons pas assez à 3-points (28 tirs au total contre les Cavs soit 1 de moins que la moyenne de cette saison). Je pense juste que nous devons créer les uns pour les autres et si tu es grand ouvert, alors shoote. Si tu le manques, nous avons de bons rebondeurs offensifs et si tu le mets, c’est parfait. »

Afin de remédier à cela, les Sixers accueillent demain des Pacers en méforme qui restent sur trois défaites de rang.