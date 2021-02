LeBron James zlatane Ibra !

LeBron James n’a pas tardé à répondre à la pique envoyée par Zlatan Ibrahimovic au sujet de ses engagements politiques, le Suédois estimant que les sportifs professionnels faisaient une erreur en agissant sur ce terrain.

Plus que de la politique, LeBron James agit avec son cœur sur ce qui lui paraît être juste, telle est en substance la réponse délivrée à Zlatan par la star des Lakers en marge de la rencontre face aux Blazers.

« Je ne vais jamais me taire sur des choses que j’estime ne pas être bonnes », a-t-il déclaré. « Je prêche pour mes gens, et je prêche pour l’égalité, le vote systématique. Je pointe du doigt le racisme, les injustices sociales, la suppression du vote, les choses qui se passent dans notre communauté. Parce que je fais partie de cette communauté et je vois les choses qui s’y passent et qui continuent de se passer à travers les 300 enfants de mon école qui traversent les mêmes choses. Ils ont besoin d’une voix et je suis leur voix. Je vais utiliser ma plate-forme pour continuer à mettre la lumière sur tout ce qui peut se passer, pas uniquement dans ma communauté mais autour de nous, dans ce pays et dans le monde. Il n’y a aucune chance pour que je reste uniquement collé à mon sport, parce que je sais à quel point ma voix peut être puissante ».

Zlatan le politicien

LeBron James a par ailleurs rappelé une anecdote au sujet du racisme grandissant et de la fracture sociale existant en Suède. Zlatan Ibrahimovic l’a pointé du doigté, mais n’a pas bougé ni œuvré pour essayer de changer les choses, grâce à son aura. L’attitude du parfait politicien en somme…

« C’est marrant qu’il dise ça parce que je me souviens qu’en 2018, c’était le même gars qui disait que lorsqu’il était en Suède, il parlait de ces mêmes sujets. Parce que son nom de famille n’était pas commun, et qu’il ressentait parfois le racisme quand il était sur le terrain. Je parle avec un esprit instruit. Je ne suis pas vraiment le gars qu’il faut attaquer parce que je fais mes recherches de mon côté », a-t-il conclu avec le sourire.