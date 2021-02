Zlatan Ibrahimovic tacle LeBron James sur ses engagements politiques

Ancien attaquant du Los Angeles Galaxy (2018-2019), Zlatan Ibrahimovic a interpellé LeBron James, star des Los Angeles Lakers, estimant que ce dernier n’est ni légitime ni à sa place lorsqu’il intervient sur le terrain politique.

Les engagements politiques de « King James » ont été nombreux et ont dépassé le cadre du simple discours, du programme « More Than a Vote », visant à encourager et aider la communauté noire à voter au mouvement « Black Lives Matter » auquel il a participé sans oublier son action sociale, avec son école « I Promise » sortie de terre grâce à sa fondation « LeBron James Family Fondation » et avec son argent. Sans oublier bien sûr ses réponses à Donald Trump.

« Bien sûr, j’aime le basket et LeBron James est phénoménal dans ce qu’il fait. Mais je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en même temps », a-t-il déclaré. « Fais ce pour quoi tu es bon. Reste dans ton domaine. Je joue au foot parce que c’est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne fais pas de politique​. Je le ferais si j’étais un politique. C’est la première erreur que font beaucoup de gens, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Reste en dehors de tout. Fais simplement ce que tu sais faire de mieux, parce que ça n’a pas l’air bien ».

Une déclaration que n’aurait pas renié la présentatrice de la chaîne conservatrice Fox News, après avoir suggéré à LeBron James et Kevin Durant de « dribbler et se taire » plutôt que de propager leurs discours anti-Trump en février 2018.