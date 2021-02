Programme du soir | Le Jazz en danger à Miami

Giflés jeudi soir, les Clippers retrouvent déjà les Grizzlies, et c’est sur BeIN Sports Max 4. A la même heure, une grosse affiche avec le Heat, finaliste 2020, qui reçoit le leader, le Jazz. Une superbe opposition de style entre deux équipes en forme. Autre belle opposition, les Bulls face aux Suns, avec un duel entre Zach LaVine et Devin Booker.

Ce qui n’est pas le cas des Lakers et des Blazers qui se défient à 4h00. Les premiers restent sur quatre revers de suite, tandis que les seconds n’ont plus gagné depuis trois matches.



