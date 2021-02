Mike Conley : « On devrait avoir cinq All-Stars »

A la fin de la saison, Mike Conley Jr. sera free agent après avoir touché 152 millions de dollars sur cinq ans. A l’époque de la signature, c’était tout simplement le plus gros contrat de la NBA, et on l’imaginait faire toute sa carrière aux Grizzlies. Mais comme Marc Gasol, il a finalement été transféré, et le voici à Utah, leader incontesté de la NBA. Une franchise où il se verrait passer un petit bout de temps.

« Utah m’a fait craquer. J’en parlais avec ma femme récemment » répond Conley à The Athletic. « On adore être ici. Je ne crois pas que je puisse aller autre part vu comment on joue. On verra pendant l’intersaison car c’est le moment où il y aura davantage de discussions. »

Mais s’il devait choisir, Conley resterait au Jazz. « Cette équipe est si unique, dans sa manière de jouer. Tout le monde adhère à ce qu’on veut faire, et des deux côtés du terrain. »

Conley se sent bien dans le collectif de Utah, et à quelques heures de la révélation des remplaçants pour le All-Star Game, il pense que sa formation devrait être la plus représentée. « Je pense qu’on devrait avoir cinq All-Stars. Franchement, je pense que cette année, je joue le meilleur basket de toute ma carrière. J’ai 33 ans, et je n’ai jamais eu l’opportunité de disputer ce match. La porte s’est refermée tellement de fois… Mais je prends tellement de plaisir dans cette équipe, que c’en est unique. »

Même s’il espère y aller, ce sera compliqué pour Conley d’être choisi. Contrairement à Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui devraient à nouveau représenter le Jazz.