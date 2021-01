Mike Conley enfin à l’aise au Jazz

Grosse recrue avec Bojan Bogdanovic lors de l’été 2019, Mike Conley avait beaucoup déçu, ne parvenant pas à prendre le tempo du Jazz : maladroit à ses débuts, il avait perdu confiance avant de se blesser en janvier et d’assister du banc à la série de dix victoires de suite salvatrice de son équipe. Meilleur à son retour, il avait retrouvé son niveau en playoffs dans la bulle avec presque 20 points de moyenne à 48% aux tirs dont 53% de loin.

« Une fois en bonne santé, je ne voulais pas être la raison pour laquelle ils allaient faire marche arrière » confie-t-il à The Athletic. « C’était sa première année avec nous, il essayait de s’adapter » souligne Rudy Gobert.

L’ancien Grizzly est donc attendu pour sa deuxième année, et il répond pour l’instant présent avec 17.8 points à 46% aux tirs dont 43% de loin, 5.7 passes, 4.1 rebonds, et 1 interception de moyenne.

« Je suis content d’être là et de voir les progrès » souffle-t-il. « L’an passé, ça a été difficile pour moi. J’ai traversé beaucoup de choses personnellement. Mais j’ai pu apprendre et surfer sur ces progrès en playoffs lors de la bulle. C’est bien plus facile avec le même groupe de gars et le même système. Ça fait une énorme différence. »

« C’est le Mike Conley que nous connaissons tous »

« La clé avec Mike c’est qu’il a l’air à l’aise » note Donovan Mitchell, avec qui l’entente est au beau fixe sur la ligne arrière. « Quand tu le regardes jouer, tu vois à quel point il est à l’aise. Il est sur le terrain à faire son truc. Et c’est le Mike Conley que nous connaissons tous, celui que nous sommes impatients de voir plus. »

Reste à trouver de la régularité sur le plan collectif (6-4), avec Mike Conley ainsi que Bojan Bogdanovic, blessé en fin de saison passée. Mais ce sera plus facile avec un meneur de jeu enfin en confiance.

« Il arrive à jouer plus instinctivement » apprécie son entraîneur Quin Snyder. « Cela prend du temps et c’est important de ne pas l’oublier. Je pense que beaucoup de ces gars apprennent à jouer ensemble, ils s’entraident. Et c’est quelque chose sur lequel nous allons continuer de progresser. »