Covid-19 : Julius Erving lui aussi vacciné

Comme d’autres anciens MVP et champions NBA avant lui, Kareem Abdul-Jabbar et Bill Russell, Julius Erving s’est fait vacciner contre le Covid-19.

L’ancienne star des Sixers, surnommée « Dr. J » et qui vient de célébrer ses 71 ans, est également présente dans une vidéo de la NBA pour faire la promotion de la vaccination, avec notamment d’autres grands noms de la ligue : Jerry West, Dave Bing et Wayne Embry.

Et comme l’ancien pivot des Celtics, il a joué sur les mots en disant que lui et les autres Hall of Famers n’avaient jamais eu peur de prendre un « big shot » (« shot » pouvant être traduit par « piqûre »).