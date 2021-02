Covid-19 : Bill Russell prend sa vaccination avec humour

Après Kareem Abdul-Jabbar et Gregg Popovich, c’est au tour de Bill Russell de se faire vacciner contre le Covid-19. À 87 ans, le joueur le plus titré de l’histoire a réagi avec humour à cette piqûre puisqu’il y est allé de son jeu de mots. Comme ça ne fonctionne qu’en anglais, voici la phrase exacte : « This is one shot I won’t block ».

L’ancien pivot de Boston ajoute qu’aucun Celtic n’a été blessé pendant la piqûre et qu’il faut que tout le monde s’y mette. On notera aussi qu’il portait une casquette de Kobe Bryant et un masque des Celtics sur le visage.