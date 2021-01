Covid-19 : Gregg Popovich vacciné

Ce jeudi, Gregg Popovich fête ses 72 ans, et le plus âgé des coaches NBA s’est fait vacciner la veille contre le Covid-19. La NBA a filmé l’injection, et le coach des Spurs rejoint Kareem-Abdul Jabbar (73 ans) pour faire la promotion de la campagne de vaccination auprès des Américains.

« Je vais me faire vacciner contre le Covid-19. Cela va me préserver, protéger ma famille et protéger les autres » explique Gregg Popovich dans ce petit clip. « Porter un masque est important, et se faire vacciner vous apportera vraiment un niveau de sécurité. »

À 72 ans, Coach Pop’ fait partie des personnes à risque, dont la vaccination est prioritaire. « La science est une évidence. C’est la bonne chose à faire pour qu’on reprenne les choses en main. Faisons-le ensemble » conclut-il.