Russell Westbrook et Bradley Beal viennent à bout des Lakers en prolongation

Entame de match très rythmée et offensive entre ces deux équipes, qui cherchent dès que possible à pousser la balle et accélérer le tempo. Lakers et Wizards se rendent ainsi coup pour coup, jusqu’à ce que les « Purple & Gold » n’en profitent pour s’installer aux commandes, à l’arrivée des remplaçants. Il faut dire que l’énergie de Montrezl Harrell leur fait un bien fou, tandis que Washington est déboussolé depuis la sortie de Bradley Beal. Los Angeles vire donc en tête après un quart-temps (33-23).

Se délectant des largesses défensives adverses, les Lakers voient leur avance augmenter petit à petit. En plus de réciter leurs gammes offensivement et de bien faire circuler le ballon, ils peuvent toujours compter sur l’activité de Montrezl Harrell en sortie de banc (50-36). Les Wizards finissent par grignoter leur retard, en revenant à -10, grâce à Russell Westbrook et Bradley Beal. Mais le retour de LeBron James, certes discret jusqu’ici, permet à Los Angeles de reprendre ses aises devant Washington. Les champions en titre continuent de mener confortablement à la pause (63-49).

Le folle remontée des Wizards

Sans Dennis Schröder, LeBron James régale toujours autant dans son rôle de pur meneur. De par ses décalages, ses coéquipiers bénéficient de nombreux tirs ouverts, qu’ils convertissent sans problème. Les Lakers gardent le cap, malgré les efforts des Wizards pour réduire l’écart (75-60). Guidés par Bradley Beal, les joueurs de la capitale parviennent cependant à revenir à une possession des « Purple & Gold », qui se sont totalement laissés endormir. James remet un peu d’ordre dans la maison californienne mais, à douze minutes de la fin, Los Angeles ne mène plus aussi confortablement face à Washington (86-80).

La rencontre ne cesse de s’équilibrer, à mesure que le chrono défile. D’entrée de quatrième quart-temps, les Wizards réussissent carrément à prendre l’avantage, eux qui avaient été menés de 17 points à un moment donné. Tout est à refaire pour les Lakers, qui s’efforcent de relancer la machine, malgré le momentum qui a tourné en leur défaveur. Les hommes de Scott Brooks restent devant, à l’approche du money-time (99-94).

À -8, les champions en titre s’en remettent aux and-one et décalages de LeBron James pour revenir à une possession (106-105). Washington est moins souverain dans ces derniers instants et voit finalement Los Angeles égaliser, à une minute de la fin, avant que Deni Avdija ne fasse mouche à 3-points (114-111). Près du cercle puis sur un nouvel and-one, James remet les compteurs à zéro, sauf qu’il manque le lancer-franc bonus, potentiellement décisif, comme Russell Westbrook avant lui (115-115). Bradley Beal hérite ensuite du ballon de la gagne mais rate sa tentative. Prolongation !

Russell Westbrook et Bradley Beal prennent leurs responsabilités

En prolongation, Russell Westbrook lance idéalement les Wizards avec deux paniers de suite. LeBron James lui répond mais Bradley Beal prend le relais de son meneur, par deux fois également (123-119). James et Beal s’échangent ensuite un panier chacun, avant que Kentavious Caldwell-Pope ne plante un 3-points vital pour les siens, alors distancés de deux possessions (125-124).

Moment choisi par Russell Westbrook pour marquer un and-one décisif ! Problème, il manque une fois de plus le lancer-franc bonus (127-124). Ce qui laisse les Lakers avec un ballon pour égaliser, que LeBron James et Kyle Kuzma ne concrétiseront finalement pas, à 3-points. Les joueurs de Washington l’emportent donc pour la cinquième fois d’affilée, à l’issue d’une rencontre pourtant mal embarquée pour eux, en début de deuxième mi-temps.

Tandis que Russell Westbrook flirte avec le triple-double (32 points, 14 rebonds, 9 passes), Bradley Beal compile 33 points, 7 rebonds et 6 passes. En face, LeBron James termine quant à lui avec 31 points, 9 rebonds et 13 passes au compteur, mais il n’aura pas été en mesure d’éviter aux Angelenos leur troisième défaite de rang, malgré le bon apport de Montrezl Harrell (26 points, 9 rebonds) et Kentavious Caldwell-Pope (21 points).