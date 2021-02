Les Mavericks repoussent des Grizzlies bien décevants

A l’image de son équipe, Josh Richardson ne fait pas un bon début de saison. L’ancien Sixer, touché par le Covid, a du mal à s’en remettre. Pourtant, c’est bien lui qui porte l’attaque des Mavs dans ce début de rencontre. Sans Kristaps Porzingis et avec un Luka Doncic assez maladroit, les Mavs semblent avoir repris des forces après huit jours sans jouer, et ils déroulent. Symbôle de cette fraicheur, Richardson marque 11 des 15 premiers points de son équipe.

Memphis n’y arrive pas. C’est très compliqué pour eux en attaque. Dallas met la pression sur les postes extérieurs et coupe la relation Ja Morant/Jonas Valanciunas, l’écart de cesse d’augmenter (18-5).

Les Grizzlies n’ont pas envie de défendre

Obligé de prendre un temps-mort, Taylor Jenkins espère que ses hommes vont enfin pouvoir tenir des duels. Mais la bonne rentrée de Tyus Jones ne change pas grand-chose. Dallas déroule son jeu de transition et après Richardon c’est Tim Hardaway Jr qui brille. Dallas mène de 13 points (26-13).

Enfin trouvé par ses coéquipiers, Valanciunas pèse dans la raquette, et on pense alors que Memphis va revenir dans ce match. Mais pour cela, il faut mettre la même énergie des deux côtés du terrain. Défensivement, il y a un souci chez les Grizzlies. Jalen Brunson drive trop facilement et enchaîne les paniers (40-23).

Minute après minute, stop après stop, les coéquipiers de Doncic prennent confiance, et c’est assez rare cette saison de les voir aussi libérés dans le jeu. Quand ils arrivent à briller sur du jeu de transition et qu’ils se partagent la balle en attaque afin de trouver un coéquipier ouvert, ils sont redoutables. Pour l’instant, ils n’ont pas besoin que Doncic surjoue en attaque et ces 24 premières minutes montrent que collectivement ils ont du répondant. Memphis va vite devoir trouver des solutions (54-36).

L’art du pick-and-roll par Luka Doncic

Est-ce que Memphis va pouvoir élever son niveau en défense ? Pas certain quand on voit comment Doncic s’amuse sur pick-and-roll. Soit il score, soit il trouve un coéquipier sur la descente. C’est intéressant ce que fait le Slovène malgré sa maladresse aux tirs. Vexé, Ja Morant tente de lui répondre et il montre qu’il peut aussi finir près du cercle avec facilité. Les deux hommes se livrent un beau duel (63-42). Malgré les beaux paniers de sa jeune star, Memphis n’arrive pas à réduire l’écart. Surtout, ils ne sont pas capables d’enchaîner les stops défensifs. Le duo Brunson/Richardson continue de briller en pénétration. Le premier dégoûte tous ses vis-à-vis et à 12 minutes du terme, on ne voit pas comment Memphis peut l’emporter (81-62).

Memphis tente le tout pour le tout en essayant d’écourter les possessions en attaque. Mais les exploits de Ja Morant ne permettent pas aux Grizzlies de réduire la marque. Car en face, Doncic ne veut pas laisser échapper ce succès important face à un concurrent direct. Il prend les choses en main et comme lors du 3e acte, il offre une démonstration de pick-and-roll. Ce n’est pas très rapide, mais c’est très efficace (95-77).

Dallas contrôle ce dernier quart-temps, même si Je Morant donne tout pour réduire la marque. Grâce à sa vitesse, il permet aux siens de se rapprocher de la barre des 10 points (100-87). Mais Dallas garde le match en main et s’impose (102-92) pour ce premier match en huit jours. Sans doute un match référence pour Rick Carlisle avec seulement 92 points encaissés et l’apport du banc.