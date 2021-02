Les Wizards se mettent enfin à défendre

C’était un des problèmes principaux des Wizards depuis le début de saison : la défense. Les joueurs de la capitale n’arrivaient jamais à contenir leurs adversaires et les matches à plus de 115 points encaissés étaient très nombreux. Trop nombreux.

Puis, sur les dix derniers matches, à partir d’une victoire à Miami avec seulement 100 points pris (100-103), les troupes de Scott Brooks ont enfin remonté leurs manches et défendu, affichant alors la septième défense de la ligue sur cette période de dix rencontres. On voit la différence au classement également puisqu’ils ont gagné six matches durant cette séquence.

« Je pense que sur nos dernières parties, on a retrouvé nos jambes », estime le coach des Wizards à NBC Sports. « On est capable d’être régulier en défense. C’est dur d’être bon en défense quand on est en méforme physique. On n’était pas en forme car on a manqué trois semaines (à cause du protocole Covid-19) en plein milieu de saison, et non pas parce qu’on est paresseux ou parce qu’on mange au fast-food. »

« On fait savoir à l’équipe adverse qu’on va être physique, qu’on va être sur leurs talons, que ce sera dur pour eux »

Plus actifs, les Wizards arrivent à mettre davantage de pression sur les shooteurs à 3-pts, alors qu’ils souffraient dans ce domaine auparavant. Faire les efforts et prendre ses responsabilités, c’est la combinaison gagnante. Avec une pincée de puissance physique également.

« On est meilleur en défense car on accepte les défis individuels. On n’est pas fatigué de faire les bonnes choses sur le parquet, ça montre notre maturité naissante », analyse Bradley Beal au Washington Post. « On fait savoir à l’équipe adverse qu’on va être physique, qu’on va être sur leurs talons, que ce sera dur pour eux », ajoute Russell Westbrook.

Parmi les joueurs les plus remarquables dans ce domaine, dans cette bonne passe des Wizards, Rui Hachimura s’est notamment illustré face à Damian Lillard, qui n’a guère apprécié l’intensité de la défense de Beal et compagnie. Avec ses caractéristiques physiques (2m03, 104 kg), le Japonais est un couteau suisse intéressant, qui a donc bien gêné « Dame ».

« Hachimura a défendu du meneur au pivot », souligne Brooks, en évoquant la victoire contre Portland. « Il a changé en défense face à un des meilleurs extérieurs de la ligue, un des meilleurs shooteurs. Il a réalisé un excellent travail. »

Cette polyvalence, c’est l’ailier lui-même qui a en parlé à l’entraînement d’après Beal. Le prenant au mot, les Wizards ont donc misé sur lui. « Il est très concentré », constate Robin Lopez. « Il aide tout le monde et il est incroyablement complet. »