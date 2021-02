Damian Lillard en pétard contre les arbitres

A 2/13 aux tirs à la mi-temps, pour 6 points et 6 passes, Damian Lillard n’était pas dans son assiette. S’il a redressé la barre de manière spectaculaire en 2e mi-temps, dont 23 points à 8/9 aux tirs dont 5/5 à 3-points en 3e quart, Dame n’a pas pu peser comme à son habitude dans le money time.

Tenu à 6 points à 1/9 aux tirs dont 1/6 à 3-points dans le dernier quart, « Dame Time » n’a pas sonné à Rip City hier soir. Au lieu de ça, le meneur superstar des Blazers l’avait mauvaise après les arbitres au terme de ce revers qui met fin à 6 victoires de rang pour Portland.

« C’est vraiment frustrant de voir comment les autres joueurs peuvent être physiques avec moi pour défendre sur certaines situations », balance Lillard dans The Oregonian. « Lors de notre dernier road-trip, j’ai eu deux matchs de suite à cinq fautes, tout proche de me faire sortir en jouant une défense normale. Pendant ce temps, j’attaque le cercle et je me prends des coups au visage. Je me fais attraper. Je subis des coups sur les bras. On me pousse dans le dos. C’est extrêmement frustrant. »

« Je n’ai reçu que des regards fuyants, des réponses sarcastiques ou super sèches »

Plusieurs fois durant le match face à Washington, Lillard a eu des échanges musclés avec les officiels, mais sans réussite. Avec seulement 4 lancers sur le match, contre 7 en moyenne cette saison, Lillard n’a pas apprécié le jeu physique de ses adversaires mais encore moins l’attitude des zèbres…

« J’ai essayé d’en discuter avec les arbitres mais je n’ai reçu que des regards fuyants, des réponses sarcastiques ou super sèches. Comment c’est possible ? J’ai piqué une balle et le gars me roule sur le dos… Et tout ce qu’on me dit, c’est « je n’ai pas vu ça »… Il faut arrêter ! Tout le monde a vu la faute, ça ne peut pas être ta réponse… Ce sont des actions très frustrantes car il y a souvent des contacts. »

Opposé à Rui Hachimura notamment, qui lui rend 15 cm, Lillard a reçu un traitement de choc il pourrait bien recevoir autre chose, de la part de la Ligue, très bientôt, sous forme de blâme et / ou amende…