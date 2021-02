Evan Fournier redonne de la vie au Magic

Ses problèmes de dos ne sont pas totalement réglés mais Evan Fournier a retrouvé les terrains, et son agressivité fait un bien fou à une formation minée par les blessures et qui s’appuyait essentiellement sur Nikola Vucevic. Le Français lâche les chevaux en attaque, et à le voir agresser les défenseurs et aller chercher des lancers, on se dit que physiquement, ça doit aller.

« Il pénètre avec détermination, il va chercher des lancers, et c’est quelque chose dont on avait grandement besoin car ce n’est pas notre point fort » rappelle Steve Clifford après la victoire face aux Pistons. « Evan joue à un niveau élevé. C’est quelqu’un de dur physiquement et mentalement. Il n’est pas à 100% physiquement, mais il veut être sur le terrain et il joue vraiment bien. »

« Vous savez, ça fait sept ans qu’on joue ensemble. C’est comme le vélo… »

Déjà auteur de 28 points face aux Warriors, Fournier fait encore mieux face à Detroit : 29 points. C’est sa meilleure marque de la saison, et son tandem avec Nikola Vucevic fait vraiment des étincelles. On le dit depuis quelques saisons, les deux se trouvent les yeux fermés. La rencontre face à Detroit en est la parfaite démonstration.

« Vous savez, ça fait sept ans qu’on joue ensemble. C’est comme le vélo… » estime Fournier, interrogé sur cette complicité. « On est juste super à l’aise quand on joue ensemble. Je crois que ce qui est bien, c’est qu’on peut tous les deux attaquer le cercle ou shooter, et ça offre une multitude d’options ».

Mais plus que l’efficacité de leur tandem, Fournier retient la prestation générale avec de l’agressivité dès les premières minutes.

Rien de grave pour sa cheville

« On joue avec énergie. On joue avec détermination. Ce que je vois, c’est qu’on a bien commencé le match et qu’on l’a bien fini, et il y a beaucoup de choses positives à en tirer » résume le Français, qui s’est tordu la cheville en fin de match. « Il y a eu un ou deux passages où on n’a pas été bons en défense, et dans l’exécution, mais on a continué de se battre et on a gagné. »

C’est la 3e victoire de suite du Magic qui revient dans la course à la 8e place à l’Est. Interrogé sur son entorse, Fournier préfère ironiser. « Cela a bien enflé, et je ne jouerai pas le prochain match » lance-t-il, avant de se marrer : « Vous savez ce que c’est… La cheville tourne, et on sait si c’est grave ou pas. Donc, ce n’est pas grand chose. »