Jamal Murray pas inquiet pour ses Nuggets

Ils ne sont pas les seuls cette saison, mais les Nuggets sont particulièrement irréguliers depuis deux mois. Après un début d’exercice compliqué, les hommes de Michael Malone avaient ensuite réussi une bonne série de dix victoires en treize matches.

Puis encore une glissade de trois défaites de suite, avant de retrouver le sourire avec trois succès d’affilée, dont le dernier à Los Angeles, face aux Lakers, le soir où Anthony Davis a aggravé sa blessure au tendon d’Achille. Ces montages russes ont connu une nouvelle descente récemment avec un « road trip » à l’Est mal négocié, terminé avec trois défaites en quatre rencontres.

La seule victoire fut arrachée à Cleveland, avec un Jamal Murray à 50 points. Mais le meneur de jeu, après la défaite contre Atlanta, n’a exprimé aucune inquiétude.

« Il y a des jours où on gagne, d’autres où on perd », commence-t-il, en enchaînant les clichés, pour le Denver Post. « Parfois les shoots rentrent, parfois ils ne rentrent pas. L’adversaire est meilleur un jour, et le lendemain, c’est nous qui sommes plus forts. La saison est longue, on n’est pas stressé. Tout le monde sait qu’on peut battre n’importe qui et qu’on sera en playoffs. »

« On se bat nous-mêmes »

Pour Murray, les priorités actuelles, ce sont la défense et « la santé ». Car les Nuggets, contre les Hawks, étaient privés de Gary Harris, JaMychal Green, Paul Millsap et PJ Dozier. C’est beaucoup et ça handicape fortement.

« On a beaucoup d’absents, il ne faut pas le négliger », poursuit Murray. « Will Barton doit jouer au poste d’ailier-fort, Bol Bol est lancé alors qu’il n’a que peu joué cette saison même s’il fait du bon travail. C’est une question de cohésion. »

Pas de panique donc puisque, comme Murray l’a dit, les Nuggets ont prouvé par le passé qu’ils pouvaient gagner « sur commande ». Dès que le niveau monte, Nikola Jokic et compagnie savent évoluer à ces altitudes, face aux favoris pour le titre. Mais parfois, face à des plus petits, ils se laissent déborder.

« On se bat nous-mêmes », confirme, en guise de conclusion, le meneur de jeu. « On se donne une chance de l’emporter, puis on s’en prive. Mais ça va aller, j’adore notre équipe. »