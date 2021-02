La partition parfaite de Chris Paul

L’effondrement des Pelicans porte un nom. Comment les joueurs de Stan Van Gundy ont-ils pu entamer le dernier quart-temps avec 11 points d’avance et le perdre 41-12 pour donc finalement s’incliner de 18 points ?

Brandon Ingram apporte une réponse simple. « J’ai vu Chris Paul prendre le contrôle du match », confie et regrette l’ailier des Pelicans à ESPN.

Le meneur des Suns a réussi un quart-temps parfait. En moins de dix minutes, il marque 5 points et délivre 7 passes décisives sans perdre aucun ballon ! De quoi conclure un match magnifique : 15 points à 6/11 au shoot et 19 passes.

« C’est un chef d’orchestre », admire Devin Booker. « Il sait ce qu’il se passe sur le terrain avant que cela n’arrive. Avec lui, un match n’est jamais perdu. Il a fait un excellent boulot pour nous diriger, pour garder son calme pendant tout le match. Ce dernier quart-temps, c’est une œuvre d’art, avec la façon dont il a dominé la défense et fait jouer les autres en même temps. »

L’action qui a sans doute le plus marqué les esprits, c’est sans doute son 3-points sur la tête de Lonzo Ball à 4min41 du terme de la rencontre et à la fin du chrono des 24 secondes.

Alors que le coach des Pelicans demandait un temps-mort pour stopper l’hémorragie, Chris Paul semblait dire « c’est chez moi ici » (« I own this place » en version originale), ce qui a fait parler sur les réseaux sociaux.

« J’ai dit : je connais ici (« I know this place ») », réfute-t-il, puisqu’il a joué les six premières années de sa carrière dans cette ville. « Je connais bien. J’ai passé quelques une des meilleures années de ma vie à jouer ici, à New Orleans. » Néanmoins, dans ce dernier quart-temps, Chris Paul était bien comme chez lui…