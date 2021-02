Le MVP de la nuit : Joel Embiid dans les pas du géant Wilt Chamberlain

Cette action résume peut-être le mieux les qualités techniques de Joel Embiid et plus largement sa domination sur les Bulls cette nuit. À l’approche de la pause, Zach LaVine vient de marquer en pénétration. Le pivot des 76ers effectue la remise en jeu, Danny Green lui remet la balle et Joel Embiid… part en dribble et prend de la vitesse.

Le pressing des Bulls, concentré sur les autres, est pris par surprise et le pivot déboule au cercle. Un « eurostep » lui suffit pour effacer facilement Wendell Carter Jr. et inscrire le panier avec la faute. Ce « 2+1 » allait alimenter son impressionnant de compteur de points sur la soirée.

Une domination totale

Une soirée qui avait démarré avec un début de duel avec son homologue des Bulls, auteur de plusieurs « hooks » sur les premières possessions. La réussite de Wendell Carter Jr. a visiblement eu pour effet de motiver un peu plus son bourreau de la soirée. « Un peu plus » car comme le dit Joel Embiid après la rencontre : « La seule différence entre cette année et l’année dernière, c’est que je suis prêt à dominer à chaque instant sur le parquet, en défense et en attaque. »

Philosophie parfaitement mise en œuvre ce soir avec une panoplie de mouvements utilisée près du cercle, de la puissance pour s’imposer dessous ou obtenir de nombreux lancers (15/17), un shoot à 3-points délaissé pour mieux sanctionner à 4, 5 ou 6 mètres, majoritairement dans l’axe du panier, en tête raquette. C’est encore lui qui a tué la rencontre avec son « stepback » ligne de fond à 40 secondes de la fin.

Largement alimenté par ses coéquipiers, le pivot a ainsi terminé la rencontre avec 50 points (17/26 aux tirs), 17 rebonds, 5 passes, 4 contres et 65 d’évaluation. De quoi lui permettre d’aller tutoyer quelques anciennes légendes de Philadelphie.

Il rejoint notamment Wilt Chamberlain et Moses Malone, les deux seuls autres pivots des 76ers à avoir atteint la barre des 50 points. Il est par ailleurs le premier joueur de Philadelphie à marquer autant depuis Allen Iverson.

Tobias Harris la racontera à ses enfants !

Dans un match accroché comme celui-ci, sa performance était nécessaire. « C’est rare de le dire mais on avait besoin de chaque point ce soir », remarque Doc Rivers. « En dehors de Tobias (Harris) et Joel, on a eu du mal. Concernant Joel, on a eu besoin de tous les paniers qu’il pouvait nous donner ce soir pour l’emporter. »

« Jo évolue à un niveau auquel, selon moi, personne n’était préparé », complète Matisse Thybulle. « C’est comme s’il était inarrêtable. On commence à penser qu’il n’y a peut-être pas de réponse à lui apporter. C’est vraiment difficile de le savoir parce qu’on n’a pas à essayer de le stopper. On essaie simplement de nourrir la bête. »

De son côté Tobias Harris, qui s’est comporté comme un parfait lieutenant ce soir, évoque même un « honneur » de jouer avec un tel phénomène : « Quand vous regardez un gars comme ça, à quel point il est dominant sur le terrain avec sa capacité à créer et marquer… Je raconterai un jour à mes enfants que je jouais avec Joel Embiid. Lorsqu’ils me demanderont quel était le meilleur joueur avec qui j’ai joué, je dirai Joel Embiid. C’est un honneur d’être à ses côtés sur le terrain. »